Figueres ha aprovat en el ple de febrer la creació del Comissionat per a la memòria històrica de la ciutat. Una iniciativa que s'impulsa amb l’objectiu de garantir i fomentar la recerca històrica de la ciutat i fer-ne una divulgació que arribi al conjunt de la ciutadania.

El president d’aquest comissionat serà l’historiador Enric Pujol, exdirector del MUME i exdirector del Memorial Democràtic de Catalunya, i l’integraran fins a un màxim de 21 persones de reconeguda trajectòria en la recerca històrica —tant en l'àmbit local com comarcal— i en el món de la cultura en general. També el conformaran representants de les entitats i institucions vinculades en aquest àmbit. En representació de l’Ajuntament hi haurà els regidors de Memòria Històrica, Josep Maria Bernils, i la regidora de Cultura, Mariona Seguranyes.

Tanmateix, Bernils remarca la comissió municipal "no ha de tenir cap connotació partidista", sinó que vol i ha d'esdevenir "una eina de servei a la ciutat com és el cas de la Comissió del Nomenclàtor". "Entenem que aquesta Comissió ha de tenir una vigència permanent dins de l’Ajuntament, governi qui governi en el futur, a condició que tingui una sensibilitat per salvaguardar la nostra història, protegir-la i divulgar-la", apunta.

Crear una cultura ciutadana

La filosofia que ha mogut la creació del Comissionat és que “la història i la memòria són fonamentals a l’hora de crear una cultura ciutadana que serveixi per cohesionar la societat figuerenca i promoure un orgull de ciutat", segons expliquen des de l'Ajuntament. "Per assolir aquests propòsits, la recerca històrica sobre la ciutat és fonamental i estendre-la al conjunt de la ciutadania, totalment necessari. Així mateix, ha de procurar arribar als sectors que més la desconeixen, com poden ser la mainada, la gent jove o els nouvinguts”, afegeixen.

L’etapa històrica que abastarà la tasca del Comissionat “és la totalitat de la història de Figueres, des dels seus orígens fins al passat recent". Alhora, les temàtiques s'abordaran "han de respondre a una visió àmplia de la història que tingui en compte els diferents vessants que han configurat al llarg dels temps la societat figuerenca. I que no desatengui qüestions substantives com la perspectiva de gènere, la tradició cultural i lingüística pròpia o la pluralitat social i política que ha existit en cada moment”, remarquen.