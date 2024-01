L'escriptora Imma Monsó (Lleida, 1959) ha guanyat aquest dimarts el 7è Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any amb La mestra i la Bèstia (Anagrama). El jurat del guardó ha reconegut aquesta novel·la on l'autora narra la sortida al món d'una jove mestra en un poble del Pirineu a començaments dels seixanta. Sense ser autobiogràfica, l'escriptora planteja un volum que reuneix tots els seus "dols del passat", el de la més llunyana mort del seu pare com el de la més recent de la seva mare. El 7è Premi Òmnium a la millor novel·la està dotat amb 20.000 euros directes per la guardonada i 5.000 destinats a la promoció. Maria Climent amb A casa teníem un himne i l'empordanesa Elisabet Riera amb Una vegada va ser estiu la nit sencera van quedar finalistes del premi.

Després de rebre el premi de la mà del president d'Òmnium, Xavier Antich, Imma Monsó ha celebrat que el jurat hagi premiat una novel·la que no segueix la "tendència majoritària". "No segueixo la moda, és un instint natural no fer-ho", ha reconegut. L'escriptora lleidetana ha explicat que li agrada fer novel·les "honestes" que facin "bategar" als lectors. Imma Monsó ha prioritzat l'evolució de la societat i la llengua. En aquest sentit, ha assegurat que no es poden permetre "atacs directes" contra el català com els que ha afirmat que s'han produït al País Valencià i a les Illes Balears de la mà de Vox. "És inadmissible i ho hem de denunciar", ha sostingut.

Encara amb la sorpresa per haver guanyat el guardó, Imma Monsó ha assegurat que la literatura de ficció és un espai "privilegiat" per exposar les contradiccions humanes. "S'hi diuen fragments de veritat, no la veritat absoluta", ha analitzat. Amb tot, l'autora ha assegurat que en temps "atapeïts" de tecnologia i simulacions, amb simplificacions enganyoses, postveritat i mentides, queda la literatura. "La literatura, el pensament i la filosofia són els únics refugis que queden per aixoplugar-nos quan tot sigui una simulació o mentida", ha conclòs.

De la preselecció de nou obres, publicades entre el novembre de 2022 i l’octubre de 2023, un jurat independent format per Magí Camps, Neus Real, Marta Pessarrodona, Toni Puntí i Marta Segarra n’ha triat la guanyadora de forma unànime. De la novel·la d’Imma Monsó, el jurat ha posat en valor “la construcció d'un personatge potent i singular que vesteix una novel·la completa amb una visió personal de la Catalunya de postguerra”.

Imma Monsó va visitar, justament, Agullana aquest estiu passat per presentar aquest llibre i convidar als lectors a submergir-se en la història. Ho va fer de forma molt propera durant el cicle Punt de Lectura que coordina l'historiador de l'art, Enric Tubert.