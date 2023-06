Aquest passat dissabte, 17 de juny, a la Casa de Cultura de Llançà, va tenir lloc el lliurament de premis del concurs per a la Joventut, que convoca Òmnium Cultural de l’Alt Empordà. Aquest any estava dedicat a l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, artífex del Modernisme a casa nostra. Es tracta d'un concurs de llarga trajectòria a la nostra comarca (enguany se celebra la 44a edició), en què es premien treballs literaris, artístics, socials i científics realitzats per alumnat de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius dels centres educatius de la nostra comarca. En aquesta edició s'han presentat 264 treballs en les diverses modalitats del concurs des de l'escriptura creativa fins als treballs de recerca de batxillerat i de creació literària.

Els membres dels diferents jurats han coincidit a destacar l'augment de la qualitat dels treballs que s'hi han presentat en aquesta convocatòria.

L'acte de lliurament de premis va tenir com a conductor Antoni Godoy, hi va haver la intervenció de Júlia Gil, consellera d’Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i del president d'Òmnium Cultural de l'Alt Empordà, Eduard Cebrià, que va reconèixer la tasca duta a terme pel seu antecessor en el càrrec, Lluís Casadellà, ànima del concurs, així com el mèrit d'alguns dels guanyadors i guanyadores dels diversos guardons que no tenen el català com a llengua materna i que, malgrat això, l'utilitzen i en demostren l'excel·lència.

L'acte va comptar amb l'actuació del grup teatral llançanenc "I per què no?", en col·laboració amb la ballarina i coreògrafa Alba Sau, que van presentar un espectacle de denúncia de l'assetjament per raó de sexe, de gènere, per les característiques físiques o d'opció vital, breu i contundent.

Des de l'organització esperen que en properes edicions "augmenti el nombre de participants, que es mantingui (i si es pot, que augmenti) el nivell de qualitat i que el resultat sigui celebrat i compartit pels professionals de l'educació i pels familiars dels que hi participen, ja que aquest és el planter del conreu de la nostra llengua i de la nostra cultura".

PREMI MARIA VERDAGUER DE CREACIÓ LITERÀRIA

Èlia Torné Malé 3r - Escola Carme Guasch i Darné (Figueres)

Clàudia Guerra Casas 3r - Escola de Pau (Pau)

Irati Sala Arrese-Igor 3r - Escola Teresa de Pallejà (Fortià)

Jana Montenegro Mas 4t - Escola Narcís Monturiol (Roses)

Khadija Atlati 4t- Escola Narcís Monturiol (Roses)

Laia Arbat Combarros 4t - Escola Carme Guasch i Darné (Figueres)

Aroa Hereu Martínez 5è - Escola de Pau (Pau)

Marina Sbert Meléndez 5è - Escola Ruiz Amado (Castelló d'Empúries)

Roc Caixàs Espinosa 5è - Escola Carme Guasch i Darné (Figueres)

Éric Pérez Reyes 6è - La Salle (Figueres)

Eva Coll Vera 6è - Escola Teresa de Pallejà (Fortià)

Lau Masó Camps 6è - Escola de Pau (Pau)

PREMI MARIA VERDAGUER DE CREACIÓ D’AUCA

Mia Malla Lynch 1r ESO - Centre Escolar Empordà (Roses)

Ariadna Moradell de la Fuente 2n ESO - Centre Escolar Empordà (Roses)

Abril Castro Casañas 3r ESO - Centre Escolar Empordà (Roses)

PREMI M. ÀNGELS ANGLADA DE CONTES

Maria Burgas 1r ESO - Escolàpies Figueres (Figueres)

Nídia Roma Hernández 1r ESO - Institut El Pedró (L'Escala)

Arnau Oller Cortada 2n ESO - Escolàpies (Figueres)

Marla Viñales Martín 3r ESO - Institut Illa de Rodes (Roses)

Marina Rodriguez Morera 4t ESO - Institut Illa de Rodes (Roses)

PREMI M. ÀNGELS ANGLADA DE POESIA

Alba Adroher Moriscot 1r ESO - Escolàpies (Figueres)

Jingrui Chen 2n ESO - Escolàpies (Figueres)

Biel Serra Ribas 4t ESO - Institut El Pedró (L'Escala)

PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE NARRATIVA

Isaac Quesada Barceló 1r Batxiller - Institut Illa de Rodes (Roses)

PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE POESIA

Joana Oliveras Planas 2n Batxiller - Institut Ramon Muntaner (Figueres)

PREMI JOSEP M. AMETLLA D'HISTÒRIA

Janna Merino Ciurelo 2n Batxiller - Institut Cendrassos (Figueres)

PREMI MIQUEL SOLÉ - CIÈNCIA I/O TECNOLOGIA

Pau Judal Fulladosa 2n Batxiller - Institut Olivar Gran (Figueres)

PREMI ÒMNIUM CULTURAL DE LLENGUA I LITERATURA