Cada estiu, Agullana es converteix en el refugi estival de la literatura catalana contemporània amb el cicle Punt de Lectura. Coordinat amb la mà experta de l’historiador de l’art Enric Tubert, la proposta cultural ha sabut convèncer a desenes de lectors impenitents i curiosos així com a les millors plomes del moment. Enguany el cartell torna a ser variat i seductor i, del 30 de juny al 25 d’agost, sempre en divendres, quatre autors i quatre autores, tres d’ells amb un premi sota el braç, dos debutants i publicats per editorials diferents, s’asseuran davant de l’auditori reunit als jardins de la Societat la Concòrdia per transmetre les íntimes raons que els empenyen a escriure i per parlar amb calma del darrer llibre.

El cicle comença el 30 de juny amb Martí Gironell i la seva novel·la El fabricant de somnis, guardonada amb el Prudenci Bertrana 2021. Li seguiran: Marius Serra amb La dona més pintada (7 de juliol); Gemma Ventura Farré amb La llei de l’hivern, premi Josep Pla 2023 (14 de juliol); Imma Monsó amb La mestra i la Bèstia (21 de juliol); des de València, Martí Domínguez amb Mater, premi Proa de novel·la (28 de juliol); Helena Guilera Recoder amb el seu debut literari, L’escuma (4 d’agost); Maria Mercè Roca amb Marí (18 d’agost) i Jordi Coca, que tancarà el cicle, el 25 d’agost, amb la novel·la El darrer dia. Aquesta és l’única xerrada que no es farà als jardins de la Societat, sinó que tindrà lloc a la plaça de l’Estrada coincidint amb la festa major d’aquest nucli. L’horari de les xerrades, que prenen un format de col·loqui, primer entre l’autor i Tubert i després obert als lectors, serà sempre a dos quarts de vuit del vespre i les tres darreres, a les set de la tarda. El cicle Punt de Lectura tira endavant amb la complicitat de l’Ajuntament d’Agullana i l’esponsorització d’empreses locals i el suport de la Llibreria 22 de Girona.