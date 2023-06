Un Reial decret del 1908 va disposar el tancament del penal de Tarragona i el trasllat de la població reclusa al castell de Sant Ferran de Figueres. La decisió es prenia per millorar les seves condicions de vida. Segons explica Carlos Díaz Capmany, tot i no desenvolupar-se un projecte de règim progressiu, el que sí que va aplicar-se en el penal, que va arribar a tenir fins a un miler de presos, va ser una filosofia molt moderna: la d’utilitzar el treball per mantenir els interns «actius de cos i ment». Tot això i més detalls sobre la vida en aquell espai s’expliquen a l’exposició El Castell de Sant Ferran de fa 100 anys que recull quaranta-quatre postals sobre el castell procedents del fons de la família Fajol. La mostra, dissenyada i muntada per Joan Carné, Joan Cos i Josep Fajol que inclou textos de Carlos Díaz Capmany i Albert Testart, s’inaugura aquest dijous a les 7 de la tarda, a La Cate de Figueres.

Joan Carné explica que el penal és un dels elements «més curiosos del castell»: «Com a element defensiu, va tenir poca importància i va quedar ràpidament obsolet, però aviat va ser aprofitat com a penal tot i que no estava pensat per aquesta funció». Carné detalla que aquesta era una presó molt moderna, un lloc on «podies redimir la pena treballant –s’hi feien tallers– i tot el que produïen quedava en propietat dels reclusos i les seves famílies –que s’havien instal·lat a la ciutat– ho comercialitzaven al mercat de Figueres». Díaz Capmany afegeix que aquests guanys els permetien subsistir i Carné apunta que, a banda, «els tallers els servien de formació per a la posterior vida fora del penal». Eren tallers sobretot d’artesania on es feien espardenyes, cistells de vímet, cordes o recipients de llauna. També peces de sastreria, tal com mostra la fotografia on es veuen reclusos, tots homes, utilitzant màquines de cosir. Aquest viatge al passat es pot fer a través de vint-i-quatre postals que va publicar L. Roisin, un editor de Barcelona, i que el fons Fajol conserva íntegre i, la resta provenen d’altres editors locals, un d’ells, La Veu de l’Empordà. Una visita al penal, diumenge Per complementar l’exposició, diumenge a dos quarts d’onze s’ha previst una visita guiada, de la mà de Díaz Capmany, president del Consorci del Castell, a la zona del penal, actualment tancada i pendent de rehabilitació. Per participar, caldrà inscriure’s. El 18 de juny també es farà una matinal fotogràfica amb Lluís Vila.