La Ludwig Band ha publicat aquest divendres la cançó ‘El meu amor se n’ha anat de vacances’ (The Indian Runners / Ceràmiques Guzmán), el primer avançament del seu nou disc amb el seu videoclip. Un tema que, com ha explicat el segell discogràfic, parla de les dues cares d’un desamor a l’inici de l’estiu: l’alliberació després de la ruptura i el moment desolador quan es toca fons. La cançó ‘El meu amor se n’ha anat de vacances’ s’ha enregistrat a Avinyonet de Puigventós, Vic i Bellvitge i ha estat produïda per Joan Borràs (Oques Grasses) i La Ludwig Band. S’havia anunciat el nom de l’àlbum, ‘Gràcies per venir’, i que la seva publicació seria a la tardor, però aquest divendres el grup ha concret que el disc veurà la llum el 20 d’octubre.

La portada del single és un fragment de la portada del disc final, que té a veure amb una intervenció artística monumental de la Margot Humbert al poble d’Espolla. El videoclip segueix un dia de vacances d’una hostessa de vol des del moment que baixa de l’avió. La protagonista passa per diferents estats d’ànim abans de decidir tornar al seu hàbitat natural que és l’aeroport. El videoclip ha estat dirigit per Gin Torrado, produït per Carmel i enregistrat als voltants de l’aeroport de Girona. Abans que surti el disc, el grup presentarà les noves cançons en tres úniques dates a Catalunya. L’estrena serà a l’(a)phònica, Festival de la Veu de Banyoles i seguirà al Teatre Grec de Barcelona dins del Festival Grec i conclouran els concerts de presentació al Tingladu de Vilanova i la Geltrú. ‘Gràcies per venir’ Creat en poc menys d’un any i després d’uns mesos d’aturada des del passat desembre a la Sala Apolo amb totes les localitats exhaurides, el nou disc, han destacat des del segell, “potencia l’esperit coral de la banda amb arranjaments que s’eleven cap a sonoritats més roqueres, enfocades al directe, sense deixar de banda les harmonitzacions ordides i delicades”. L’àlbum es publicarà en una coedició entre The Indian Runners, el segell que ha acompanyat el grup des dels seus inicis, i Ceràmiques Guzmán, el segell de Manel, que fins ara no havia editat a cap grup més. Les lletres de ‘Gràcies per venir’ troben el punt en comú personatges “vinguts de l’amistat, la feina i l’amor” de l’entorn de Quim Carandell, cantant i lletrista del grup. També s’hi poden entreveure referents com Bob Dylan, Pau Riba, Jaume Sisa o fins i tot ABBA o Bruce Springsteen. La Ludwig Band publicarà el tercer disc ‘Gràcies per venir’ a principis de la tardor coeditat amb el segell de Manel