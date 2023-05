El Museu d'Arqueologia d'Empúries, l'editorial Acantilado i la llibreria Vitel·la de l'Escala han programat la trobada entre l'escriptor Mauricio Wiesenthal i l'editora Sandra Ollo, aquest dissabte 3 de juny, a les 19.30 hores, als jardins del MAC-Empúries, a l'Escala. La proposta tindrà entrada lliure i restarà oberta a tothom i vol ser una conversa a l'entorn de la influència del Mediterrani en l'obra de Wiesenthal.

Mauricio Wiesenthal (Barcelona, 1943) és un escriptor i assagista català. El seu avi era un enginyer jueu alemany d'Hamburg que es va establir a Espanya a finals del segle XIX. Educat a una escola suïssa, a cinc anys la seva família es va traslladar a Cadis i va tornar a Barcelona quan ja en tenia vint-i-cinc. De petit, Mauricio Wiesenthal acom­panyava el seu pare catedràtic als congressos d’oceanografia per tot Europa. El 1968 el trobem ja fent de professor d'Història de la Cultura a l’Escola Superior de Comerç de Cadis. Ha escrit més d'un centenar de llibres. El 1979 va publicar Spain Today. Posteriorment va editar la trilogia europea integrada per Libro de réquiems (2004), El esnobismo de las golondrinas (2007) i Luz de vísperas (2008). El 2015 va aparèixer Rainer Maria Rilke (El vidente y lo oculto) i va rebre la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts. El 2018 va publicar La hispanibundia.i dos anys més tard, Orient-Express El Tren de Europa. Més recentment, el 2021, va presentar El derecho a disentir. Bona part d'aquesta obra l'ha editat Acantilado. És per aquest motiu que l'escriptor conversarà amb Sandra Ollo (Pamplona, 1977) qui dirigeix Acantilado des del 2014.