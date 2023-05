Diana Damrau, Freddie De Tommaso, Jordi Savall, Israel Galván, Núria Rial o Jonathan Tetelman són alguns dels protagonistes de la 37a edició d’estiu del Festival Castell de Peralada. El director del festival, Oriol Aguilà, explica que la programació d’aquest estiu respon al “moment excepcional” mentre es porta a terme el nou auditori de Peralada. “És una programació de preludi dels grans moments que viurà el festival i que el conformen artistes internacionals i de casa”. La majoria de concerts es realitzaran a l’Església del Carme. El certamen estrena l’espectacle ‘L’Obsequi’ aquest cap de setmana a l’IDEAL pels 100 anys de Perelada.

El certamen arrencarà el 28 de juliol amb el tenor Freddie De Tommaso, que torna al Festival de Peralada, després de debutar en la primera edició de Pasqua del festival empordanès, per oferir un recital amb àries i cançons de Giuseppe Verdi. El certamen seguirà el 29 de juliol amb un concert protagonitzat per la soprano Damrau acompanyada per Nicolas Testé al baix i Helmut Deutsch, al piano. Interpretaran obres de Duparc, Strauss, Gounod, Donizetti, Bellini o Lehar, entre d’altres, per oferir un viatge a través de l’òpera, l’opereta, així com el lied i les cançons.

De ‘Monteverdi a Piazzola’ planteja una trobada a través del temps entre el compositor barroc Claudio Monteverdi i el creador argentí Astor Piazzola. Un espectacle a càrrec de la Capella Mediterrània, sota la direcció de Leonardo García Alarcón, que se celebrarà el 30 de juliol.

Jordi Savall torna per segona vegada al Festival combinant la interpretació de la viola de gamba amb la direcció de Le Concert des Nations, amb un repertori format per obres de Guillaume Dumanoir, Monsieur de Sainte-Colombe, Marin Marais, François Couperin, Jean Féry Rebel i Jean-Marie Leclair. El concert tindrà lloc el 31 de juliol.

El director i corògraf Israel Galván presenta al festival l’1 d’agost al mirador del Castell ‘Solo’, on explora les possibilitats de la seva dansa al nu, sense acompanyament musical.

La soprano Núria Rial, acompanyada per Rubén Fernández al piano, és la protagonista de l’homenatge al centenari de Victoria de los Ángeles que tindrà lloc el 2 d’agost a l’Església del Carme. Interpretarà un recital únic expressament confeccionat per a Peralada. El nom del recital ‘Cantar el alma’ fa referència a la composició de Frederic Mompou per a veu i piano a partir del poema ‘Cantar del alma’ (Aunque es de noche) de Sant Joan de la Creu. La cita pretén ser un viatge a la memòria i al record de Victoria de los Ángeles a partir de cançons de Campra, Scarlatti, Schubert, Fauré, Ravel, Granados, Montsalvatge, Toldrà i Mompou.

El tenor nord-americà Jonathan Tetelman actuarà el 3 d’agost amb un recital d’àries i cançons al costat de Daniel Heide al piano.

Al mirador del castell s’ha programat també ‘The Telephone, or l’Amour à trois’, una òpera còmica d’un sol acte de Gian Carlo Menotti. Per primera vegada arriba aquest títol al Festival de Peralada amb direcció musical d’Iván Martín, les interpretacions musicals de Galdós Ensemble i les veus de la soprano Ruth Giménez i el baríton Jan Antem. Es podrà veure el 4 d’agost.

Cloenda

La cloenda d’enguany la protagonitzaran la soprano Serena Sáenz i el tenor Xabier Anduaga el 5 d’agost amb un programa belcanto d’àries i duets de Bellini i Donizetti.

‘L’Obsequi’

També s’ha programat l’espectacle ‘L’Obsequi’, que el festival ha creat en motiu del centenari de Perelada, i que es podrà veure aquest dissabte i diumenge a les nou del vespre a l’IDEAL Centre D’Arts Digitals. Un espectacle amb tast immersiu, que compta amb la participació d’artistes com el compositor gironí Marc Timón, la coreògrafa i ballarina, Iratxe Ansa, i el coreògraf i també ballarí, Botis Seva (guanyador de la III edició del Carmen Mateu Young Artist European Award).

Entre altres activitats, Imma Santacreu i Hèctor Parra ofereixen el taller-concert Cos a Cos estrenat al Petit Palau dins del cicle Km0 de la temporada BCN Clàssics, en aquesta ocasió al claustre Sant Domènec el 29 de juliol. I el certamen estrena, el 30 de juliol, un preludi de d’’Alba’, un recital de dansa i piano, però també és una publicació de coreografies musicals, o un àlbum de poemes dansats.

Un cop més, el Campus Peralada torna a oferir a estudiants de dansa de la província de Girona la possibilitat d’ampliar la seva formació artística. En aquesta edició, el Campus Estiu oferirà una setmana de classes de dansa que impartiran estudiants i graduades del territori procedents del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona.

Auditori

La Fundació Castell de Peralada va encarregar el disseny d'un nou auditori fix, una sala d'assaig polivalent per acollir residències artístiques i una futura aula d'arts escèniques amb projecte museístic. El nou espai, que s'ubicarà als jardins del castell, comptarà amb una inversió de més de 4 milions d'eurosen la primera fase, que es preveu inaugurar l'estiu de l'any que ve. La presidenta de la fundació, Isabel Suqué, va dir al febrer que el projecte "recupera el passat per projectar el futur" i que "es tracta del pas que calia fer en aquest moment per tal de posicionar el Festival i el Peralada Resort com un espai de lideratge durant les pròximes dècades en l’àmbit de les destinacions internacional.