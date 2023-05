El grup Perelada i l’IDEAL Centre d’Arts Digitals traslladen una part de l’Empordà a Barcelona entre divendres i diumenge amb l’exposició ‘Perelada 100 - Els sentits de la història’. Es tracta d’una mostra immersiva que proposa un viatge virtual al món de Peralada amb l’icònic castell del segle XIV i les col·leccions d’art i llibres, així com les millors imatges dels seus festivals de música. Inclou una part expositiva amb peces d’art traslladades des de la biblioteca i el museu del castell, i un tast de vins immersiu. La mostra és una iniciativa de Perelada amb motiu del seu centenari. ‘Perelada 100 - Els sentits de la història’ és una creació d’ IDEAL Barcelona i la productora Layers of Reality.

En la presentació, Javier Suqué, president i copropietari juntament amb els seus germans, ha destacat que celebren 100 anys amb “un viatge virtual a Peralada, obrint les seves portes i compartint tot el seu llegat artístic, els seus paisatges i el seu festival de música. Però ho fem amb la mirada posada en el futur i amb l’ambició de consolidar-nos com un destí d’oci i cultura realment únic a Europa i de seguir enfortint la marca Empordà”.

Des de les sales immersives d’IDEAL, les arts digitals traslladaran el visitant a l’Alt Empordà. La “veu” de la tramuntana, símbol empordanès, conduirà el visitant per diferents espais, com el claustre gòtic del segle XIV del Convent del Carme, els jardins de Peralada que acullen el festival de música, l’increïble paisatge de Garbet, amb els ceps situats en amfiteatre mirant al Mediterrani, o la biblioteca del castell, amb més de 100.000 exemplars de gran valor, alguns d’ells incunables. En cadascun d’aquests espais, el visitant podrà tastar un dels vins més icònics de Peralada.

En una altra sala, i amb l’ajuda d’ulleres de realitat virtual, el visitant caminarà per l’interior del nou celler, inaugurat el 2022 i elogiat per la seva arquitectura innovadora i integrada en el paisatge. A la part expositiva, es mostren alguns “tresors” de Peralada traslladats des del museu, la biblioteca o l’església del castell. Entre tots ells, es troben un capitell i un cap de Sant Pere esculpits el segle XII pel Mestre Cabestany; pintures religioses del segle XV de Hans Memling i Petrus Christus II; dos llibres incunables (La cosmografia de Ptolomeo, imprès el 1482) i Crònica de Nuremberg (imprès el 1493); peces de la col·lecció de vidre del segle XV; o els vestits que lluïen la Reina i Rigoletto a l’òpera The Fairy Queen de Henry Purcell, representada al festival l’any 2022. La part expositiva de la mostra també inclou un breu recorregut històric que arrenca el 1923, quan la família Mateu, dedicada al comerç del ferro i fundadora de la Hispano-Suiza, s’instal·la al Castell Peralada. L’objectiu de Damià Mateu i el seu fill Miguel era ubicar-hi les seves col·leccions d’art, que se sumarien a les que guardaven en el castell els comtes de Peralada. Un llegat que avui inclou una biblioteca amb més de 1.000 exemplars, alguns d’ells incunables, i més de 1.000 edicions del Quixot; un museu del vidre i la ceràmica amb més de 2.500 peces que van des l’Egipte faraònic fins al segle XIX, o una col·lecció de pintura religiosa i escultura.