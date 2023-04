El compositor i músic empordanès Kopil Roca, que es va donar a conèixer per haver estat seleccinat a la sisena temporada de Got Talent España el 2021, va participar recentment en el congrés sanitari promogut per l’entitat Biofisica’t, a les instal·lacions del Tecnocampus de Mataró de la Universitat Pompeu Fabra. Roca hi va presentar la cançó que ha composat per esdevenir l’himne de l’entitat. Ho va fer davant cinc centes persones de forma presencial, i unes quantes més en streaming.

Aquest himne neix d’un encàrrec de Biofisica’t. «Humilment els vaig dir que mai havia fet aquesta tasca i vaig acceptar-lo com a repte», explica Roca tot afegint que «vaig fer de compositor, pianista, productor musical, cantant, instrumentista, director artístic d’un equip de més de vint persones». El compositor explica que «vaig utilitzar, de nou, la sensibilitat del piano amb instruments d’orquestra simfònica, de molta percussió, de diferents gèneres i estils, pop-rock, electrònica, digitals. També vaig usar veus amb una coral i, finalment, la meva com a principal junt amb el piano». Una de les particularitats d’aquest projecte és que, la part instrumental de l’himne, «la vaig produir a la meva petita habitació de casa mentre que la part del piano i veus de la coral, veu principal i masterització, la vaig fer a Medusa Estudio de Manu Guix i Roger Rodés, juntament amb tècnics de so i els apreciats Dani Val, Jordi Badia, entre altres». Ara, aquest himne es podrà escoltar en algunes de les millors universitats del món on Biofisica’t té previst presentar el projecte, com la Universitat de Harvard, Oxford, Cambridge, Utah, Berna i Canberra, entre altres. «Una composició arriscada» D’altra banda, fa uns mesos, Roca, que compagina la música amb els estudis de Dret, va ser convidat a participar al 21è congrés de l’advocacia jove de Madrid. En aquest escenari va desplegar el seu talent amb el piano. Un talent que encara recordava la productora del programa Got Talent qui l’ha seleccionat com a candidat del Got Talent All Stars, un nou format on s’escullen els millors de tots els artistes internacionals de tots els continents que han estat concursants. «Els vaig presentar una composició molt arriscada en que fusiono la sensibilitat del piano amb instruments d’orquestra simfònica, pop-rock, electrònica i digitals de dos minuts».