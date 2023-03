La Fundació Salut Empordà (FSE) i la Biblioteca Fages de Climent de Figueres han tornat a engegar el servei de préstec Bibliohospital per tal de facilitar la lectura a persones ingressades i als seus familiars. El servei s’ofereix a l’Hospital de Figueres i al Centre Sociosanitari Bernat Jaume, amb l’objectiu d’apropar i incentivar l’hàbit de la lectura entre els pacients i fomentar la relació amb la Biblioteca també en un entorn hospitalari.

Pel que fa a l’Hospital, una persona voluntària s’encarrega de dinamitzar aquest servei entre els pacients ingressats i els seus acompanyants a les plantes d’hospitalització mèdica, hospitalització quirúrgica i materno-infantil. Cada dimecres al matí, aquesta persona voluntària visita les diferents habitacions i proposa lectures a les persones que estan hospitalitzades a partir d’un catàleg de títols.

En el Bernat Jaume, la Biblioteca té un fons que hi romandrà i serà renovat periòdicament per adequar-se a les necessitats de les persones residents. Aquest fons inicial està format per novel·les de diferents gèneres i també revistes. El projecte també preveu que una persona voluntària promogui lectures amenes una tarda a la setmana entre els residents i que les acompanyi en l’elecció de llibres i revistes.

“El Bibliohospital és una iniciativa enriquidora i molt ben valorada pels pacients i familiars que anteriorment han fet ús d’aquest recurs. Fa més amable i millora qualitativament el temps d’estada, tant a l’Hospital com al Centre Sociosanitari. I és que cal tenir en compte que la lectura també és salut”, ha dit Paqui Abulí, directora infermera de la Fundació Salut Empordà.

“Estem molt contents de poder tornar a emprendre aquest servei d'àmbit social i de facilitar la lectura a totes les persones ingressades i als seus acompanyants. Ens agradaria que trobessin en els llibres un recurs per a la millora del seu benestar, per tal que la seva estada a l'hospital i al sociosanitari sigui més agradable”, ha explicat la directora de la Biblioteca Fages de Climent, Nati Vilanova.