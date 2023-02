The Jacksons, el llegendari grup integrat per cinc germans Jackson i veritable escola de Michael Jackson, seran els grans protagonistes de la nit del 22 de juliol al festival Sons del Món de Roses, en un concert únic aquest estiu a Catalunya. L’espectacle que portaran al festival és un recorregut per les seves cançons més emblemàtiques, tocades en directe i amb tots els passos de ball i vestuaris icònics. Així doncs, al paratge únic de la Ciutadella de Roses hi sonaran hits mundialment coneguts com “I want you back”, “ABC” o “Blame it on the boogie”, que són només tres perles de l’extensa discografia pop, soul, disco i funk de la banda.

The Jackson 5, posteriorment rebatejats com The Jacksons per problemes legals amb el segell Motown -propietaris del nom original-, oferiran un dels concerts inoblidables d’aquest certamen gràcies a la qualitat i l’ofici que aporta ser un grup amb més de 50 anys de trajectòria. Des dels anys 70 i fins avui en dia, The Jacksons són un referent de la historia de la música i del So Motown. També són considerats uns precursors de les boy bands que van començar a proliferar a finals dels anys 80. La cantant francesa Zaz és la primera confirmació del Sons del Món 2023 La 16a edició del festival delicatessen de l’Empordà, el Sons del Món, se celebrarà un any més exclusivament a la Ciutadella de Roses, un espai patrimonial i arqueològic de luxe, que és un dels escenaris més privilegiats de la Costa Brava. Pròximament, s’anunciaran més artistes confirmats per aquesta edició. Antonio Orozco actuarà al festival Sons del Món de Roses