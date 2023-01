El Festival Sons del Món desvetlla la primera confirmació de la seva pròxima edició: Zaz. L’autora d’èxits mundials com Je veux o On ira presentarà el seu cinquè disc, Isa, a la Ciutadella de Roses en el marc de la gira mundial Organique Tour. El concert de la cantant francesa Zaz tindrà lloc el dia 3 d’agost a la Ciutadella de Roses i les entrades es posaran a la venda demà divendres 27 de gener a les 10 del matí.

Zaz va publicar el seu cinquè disc Isa la tardor del 2021, un àlbum pintat amb emocions sinceres que va compondre durant el confinament de la primavera de 2020. Per a aquest nou àlbum va treballar amb el productor holandès REYN (Benjamin Biolay, Vanessa Paradis...) amb qui es va prendre el temps d’aplicar un color particular a cada cançó, amb una veu que no necessita cap introducció, tan vivaç com emotiva, i lletres directes que són alhora íntimes i personals.

Al Sons del Món portarà un espectacle especial, enèrgic, positiu i, com sempre, amb "de la joie et de la bonne humeur" per viure la vie en rose. L’artista es mostra més propera que mai en aquesta gira on retorna a la seva essència. El públic podrà gaudir de la personalitat i el món únics de l’artista i descobrir noves facetes del seu art i tornar a enamorar-se de les seves grans cançons.

Aquest concert també és una oportunitat més per a Zaz i el seu públic de col·laborar amb les ONG amb les quals Zaz col·labora a través de Zazimut, la seva xarxa d’associacions.

La 16a edició del festival se celebrarà un any més exclusivament a la Ciutadella de Roses, un espai patrimonial i arqueològic, que és un dels escenaris més privilegiats de la Costa Brava. Pròximament, s’anunciaran més artistes confirmats per aquesta edició de quinzè aniversari.