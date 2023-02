La companyia Inestable Ceretana de Teatre visita la Sala La Cate de Figueres, aquest diumenge a les 6 de la tarda, amb el muntatge Records del 36, creat per Teresa Pérez de Rozas, l’any 2019, a partir de la lectura del llibre de poemes de Ricard Creus, 36 poemes a partir del 36 (1978). La proposta escènica coincideix amb una data pel record, la caiguda de Figueres a la guerra civil, succeïda el 8 de febrer de 1939.

La Inestable Ceretana va néixer fa just vint anys de la mà d’un grup d’apassionats del teatre procedents de diverses formacions de la Cerdanya i amb l’objectiu de dur a escena teatre de text, monòlegs, però també espectacles d’improvisació i representar-los arreu de Catalunya. A Records del 36, un dels seus darrers muntatges, hi desfila la tragèdia del conflicte bèl·lic que va marcar el país davant uns ulls infantils lúcids i universals, els del mateix autor, l’experiència dramàtica de l’endemà de la derrota i, també, la voluntat de resistència viscuda en la foscor per molta gent. L’escriptora Maria-Aurèlia Capmany reflexionava al voltant del llibre: «No es tracta sols del que diuen els versos, això de fet ja ho sabíem: és precisament que es pugui dir, del tot, rigorosament, en aquests versos».

Partint de l’emoció colpidora del text de Ricard Creus (1928-2021), qui va ser guardonat amb el premi Rosa Leveroni de Cadaqués el 1991 per Retornar a Itàlia, la companyia ha estat capaç de transformar-los en paraules, música i dansa i pujar-los a escena. Els actors que els representaran són Teresa Pérez de Rozas, Albert Piguillem, Xavi Piguillem i Adela Silvestre. Cal apuntar que tot i que 36 poemes a partir del 36 de Creus va ser publicat per primera vegada el 1978, un temps més tard, Curbet Edicions el va reeditar l’any 2004.