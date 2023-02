El Ministeri de Cultura acata la sentència del Tribunal Suprem sobre l'exclusió de les curses de braus al bo cultural per a joves i inclourà aquesta activitat de forma "immediata", això és, quan el BOE publiqui la resolució de l'alt tribunal. Així ho ha confirmat aquest dimecres el ministre Miquel Iceta des de Guadalajara. El socialista ha remarcat que la seva aplicació serà "immediata" i per tant servirà pels actuals beneficiaris del bo cultural (2022), en cas que no hagin exhaurit l'ajuda, ja que el període de gaudi dels 400 euros s'estén fins a un any. "Ens dirigirem a totes les entitats col·laboradores a efecte de compra d'entrades, i als organitzadors d'espectacles taurins perquè si ho volen es puguin acollir al bo", ha detallat Iceta.

Fonts del Ministeri han avançat també que en el bo cultural del 2023, que s'ha de publicar en breu, ja hi estaran incloses les curses de braus.