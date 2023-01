La revista Anales Cervantinos, editada pel Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), des de fa més de cinquanta anys és la publicació de referència sobre el Quixot i el seu autor. En el seu darrer número, el 54, corresponent a l’any 2022, s’ha publicat un article escrit pel catedràtic de Llengua i Literatura espanyola Joan Manuel Soldevilla on es dona notícia de les pintures de la Sala Quijote –més endavant anomenada Quixot’s– que s’han conservat durant anys a la seu de la Societat Coral Erato, de Figueres. Les pintures, obra de l’artista Joan Jové (1920-1979), s’han posat en valor gràcies a la tasca del Grup d’Enriquiment de l’institut Ramon Muntaner, que les ha estudiat.

Exposició a l’Escorxador

Era a principis de l’any passat quan es va fer pública tota la tasca d’investigació duta a terme per aquest equip singular i que ha permès treure a la llum, després de dècades restant en la foscor, i dignificar una obra que havia quedat totalment oblidada. Es tracta de noranta planxes de fusta on es reprodueixen diferents estampes del Quixot. Ara, aviat, totes elles seran mostrades a la Sala de l’Escorxador de Figueres, una exposició del Museu de l’Empordà comissariada per aquest grup d’alumnes i els seus professors responsables.