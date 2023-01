La biblioteca Pere Calders de Llançà i l’àrea de Cultura de l’Ajuntament acaben d’estrenar dos biblionius, unes casetes que tenen per objectiu fomentar l’intercanvi gratuït de llibres. Els dos biblionius s’han instal·lat davant l’oficina d’informació turística del nucli del Port i a la plaça Maria Àngels Anglada, a la zona de la vila.

Amb el lema «Deixa un llibre i agafa’n un altre» s’anima a fer aquest gest per fomentar la lectura i el gaudi d’aquesta. El funcionament de les casetes és senzill: es pot deixar un llibre i agafar-ne un altre. Com a màxim es poden dur dos volums i agafar-ne el mateix nombre. Cal que aquests estiguin en bon estat i s’adverteix que un biblioniu «no és una deixalleria» de llibres. Un cop l’usuari hagi agafat algun llibre del biblioniu pot optar per quedar-se’l o retornar-lo al biblioniu per tal que algú altre el pugui també gaudir. L’únic condicionant que s’imposa és que «si s’agafa un llibre se n’ha de deixar un altre». Es tracta d’un sistema que es retroalimenta i que promou que els llibres circulin. A més, es busca també promoure la cultura de l’intercanvi i la reutilització d’objectes.

D’altra banda, la biblioteca llançanenca ofereix a partir d'aquest gener els llibres del projecte BioLectures, que busca conscienciar i implicar les famílies en la protecció de l’entorn natural a partir de llibres i àlbums il·lustrats, i els del projecte Coeducació, impulsat en xarxa amb la resta de biblioteques de la comarca, per prevenir les violències masclistes i construir una societat més equitativa i inclusiva.