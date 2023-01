El Port de la Selva acomiada Carme Cervera, de 105 anys, creadora de la nina Gisela

Era una dona desperta, amb empenta, amb ganes de parlar i amb un bagatge personal carregat d’històries i anècdotes. La portselvatana Carme Cervera Giralt ens ha deixat, l’últim dia de 2022, amb 105 anys. «La més gran del poble, sí, però no em sento vella!», deia amb convenciment temps enrere, durant un dels homenatges que li va fer l’Associació de Gent Gran Puig Gros, del Port de la Selva, de la qual en formava part. “Ha estat una dona irrepetible”, diu l’alcalde Josep Maria Cervera.

Filla de pescadors, va decidir buscar-se la vida de ben joveneta mentre intentava superar els efectes de la Guerra Civil. El destí, i la presència d’una germana a la ciutat, la van portar a Madrid «per quinze dies i m’hi vaig estar cinquanta anys!».

Carme Cervera volia ser modista i va acabar fundant una fàbrica. Ella va ser la creadora de la famosa Gisela, una nina que va causar furor en el seu temps i que va ser exportada, fins i tot, a l’estranger. Va lluitar en el mercat amb una altra nina popular, la Mariquita Pérez.

Portselvatana

Sempre s’ha sentit del poble, i per això va tornar-hi definitivament el 1990. “La gent del nostre poble és clara com l’aire que respirem. Per dins són com el mar. Sóc amiga de tothom i tothom m’aprecia. La meva vida ha estat un miracle cada dia”.

El 2017, coincidint amb el seu centenari, el Port de la Selva va acollir una exposició retrospectiva dedicada a la seva creació. La mostra permetia conèixer tot el procés de creació i producció de la nina, a partir de panells explicatius, fotografies i diferents objectes originals, des de maquetes publicitàries, revistes i catàlegs fins a molts dels complements

de la nina. També s’exhibia tot el món de vestits i accessoris que l’acompanyaven. Gisela va aparèixer al mercat el 1944 i va tenir un gran ressò publicitari, amb catàlegs a botigues i grans magatzems, falques publicitàries pròpies, programes de ràdio i fins i tot una revista. Gisela va tenir dos germans, Guni i Lili, que la van acompanyar durant la seva època d’esplendor.

Carme Cervera ha estat acomiadada, aquest dilluns, a l’església de Santa Maria de les Neus del Port de la Selva, envoltada de la gent que l’estimava i que havia compartit amb ella els darrers anys de la seva vida.