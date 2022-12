La programació cultural del Teatre El Jardí de Figueres ha doblat el nombre d’espectadors respecte a les xifres de l’any 2019, abans de la pandèmia, convertir-se en un referent cultural de la demarcació de Girona, amb espectacles de teatre, òpera, dansa i música entre altres.

Entre setembre i desembre del 2022 s'han realitzat 7 espectacles de gran format i la mitjana d’espectadors ha estat de 550 i d’aquests 7, en 3 ocasions s’han superat les 800 entrades venudes.

Els espectacles de petit format a dalt de l’escenari, amb aforaments per a un centenar de persones, s’han esgotat tots.

També és important l'èxit dels col·loquis postfunció amb els artistes organitzats conjuntament amb l'Aula de Teatre, que s'han realitzat després dels espectacles i que han acollit un 30% dels espectadors de mitjana.

Les xifres: Setembre – desembre 2022: 15 espectacles i 5.542 espectadors Setembre – desembre 2021: 14 espectacles i 3.823 espectadors Setembre – desembre 2019: 11 espectacles i 2.888 espectadors

Aquestes xifres són les de les entrades venudes dels espectacles de la programació oficial. Els espectacles organitzats per promotors privats o entitats també han tingut una gran ocupació i en quatre ocasions s'ha omplert el teatre.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha explicat que “les xifres demostren que la programació cultural a la ciutat de Figueres és una programació de qualitat, transversal i que cada vegada més, rep persones de fora de la ciutat que s’interessen pels espectacles que es programen a Figueres. Doblar el nombre d'espectadors de pagament és un senyal de que hi ha interès per la cultura i que hem d'estar a l'alçada amb una programació de qualitat i l'alçada d'una ciutat cultural com Figueres".