Un dels grans plaers de recórrer el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà és el fet de poder gaudir de la contemplació de la fauna, que hi fa estada lliurament, i de forma gens invasiva. Per potenciar-ne aquest privilegi, i coincidint amb la celebració del Festival de les Aus, des d’aquest dijous i fins diumenge, els responsables del parc ofereixen l’oportunitat d’observar les aus amb un telescopi, que ells anomenen cata i que utilitzen els mateixos tècnics, i amb l’assessorament de monitors del centre d’informació que coneixen en profunditat aquest espai natural.

Aquestes observacions es podran fer pels diferents aguaits del parc, dijous i el cap de setmana. «Normalment la gent no porta prismàtics», confirma la tècnica Glòria Rosas, que afegeix que amb aquest instrument els ocells que hi estan fent estada es poden veure al detall, molt millor que amb qualsevol prismàtic. «La gent ho agraeix molt i crea un record molt bonic entre les famílies», assegura Rosas tot afegint que en aquests moments el parc presenta un bon aspecte. «La sequera, sobretot, la vam patir molt a l’estiu, ja que depenem de l’aigua de conreus i som els darrers a rebre-la», confirma. L’opció que van prendre va ser deixar assecar el Cortalet i sanejar l’espai. Són conscients, però, que les sequeres seran més habituals, els estius s’avancen i això repercuteix negativament en les aus. Malgrat això i que tampoc ha plogut gaire a la tardor, el parc ofereix un bon aspecte, amb molts ocells hivernant a la reserva natural integral, zona de màxima protecció.

El festival, que es fa de dijous a diumenge, inclou visites guiades i un curs d'iniciació a la il·lustració naturalista

A banda de les observacions, el festival inclou altres al·licients: una sessió d’anellament científic prop de l’aguait del Pallejà i visites guiades pels estanys del Matà, dijous i divendres, i un taller de menjadores per a ocells, el matí de diumenge. A més, l’il·lustrador Jordi Jover impartirà un curs d’iniciació a la il·lustració naturalista, a l’aula de natura al Matà, dissabte de 10 a 2 del migdia. La proposta és gratuïta, com les anteriors activitats, està pensada per a quinze participants. Una altra proposta que es preveu es farà divendres o dissabte al migdia és l’alliberament d’alguna au que fa estada al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre.