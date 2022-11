Després de molts anys batallant, l’Ajuntament de Ventalló ha aconseguit tirar endavant la consolidació i restauració de les pintures de l’església romànica de Sant Andreu, del segle X, a Vila-robau. Els treballs es van iniciar just la setmana passada a mans de l’empresa especialitzada 4Restaura després que el consistori signés amb el Bisbat de Girona, propietari de l’església, la cessió de l’edifici durant quaranta anys. Aquest era, explica l’alcaldessa de Ventalló, Mei Costa, el pas vital per obtenir els fons públics necessaris, en forma de subvenció de la Diputació de Girona, per cobrir una actuació essencial per la supervivència d’aquest patrimoni.

«Estem molt contents perquè hem parat la degradació i ho hem posat en valor», confessa Costa qui té molt clar que «l’Ajuntament tenia l’obligació de preservar perquè, tot i que és el Bisbat el propietari, el patrimoni cultural és de tots». Amb les gestions dutes a terme han aconseguit que del cost global d’aquests primers treballs, que superen els 31.000 euros, la Diputació cobreixi el 90%. Posteriorment, l’alcaldessa avança que continuaran buscant noves línies d’ajut per completar la rehabilitació del temple exempt de culte i exemple de romànic molt primerenc. «L’església estructuralment està bé perquè el Bisbat ja va fer actuacions de millora fa deu anys», explica. Malgrat tot, l’objectiu és fer-lo visitable, potser la primavera vinent o a l’estiu. Els treballs a Vila-robau s’allargaran, segons Costa, entre un i dos mesos. La primera aproximació dels experts ja ha fet evident que, potser, apareixeran pintures noves que havien restat sota pintures posteriors i, en properes actuacions, es mirarà de restaurar unes altres del segle XVIII que es troben dins una de les capelles. Val a dir que, tal com ratifica Costa, aquest cas es va impulsar molt quan va aparèixer als mitjans després de la denúncia pública per part del filòsof figuerenc Max Pérez i el fotògraf Jordi Mestre.