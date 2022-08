El Parc de la Coromina serà, per segon any consecutiu, l’escenari escollit per celebrar l’Aplec de la Sardana de Peralada que enguany arriba a la seva 49a edició. Així, la pineda d’aquest parc concentrarà aquest diumenge 28 d’agost, un gran nombre de sardanistes que estaran acompanyats durant tot el dia per les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Sant Jordi – Ciutat de Barcelona.

La sardana Peralada, del compositor peraladenc Josep Serra i Bonal, donarà el tret de sortida a l’aplec, que s’iniciarà a les 12 h del migdia, amb la Cobla Ciutat de Girona i que interpretarà 9 sardanes de 7 tirades en la sessió matinal. La sardana Roses del Brull del també compositor peraladenc Joaquim Serra donarà el tret de sortida a la sessió de la tarda. Les tres cobles interpretaran conjuntament la peça que Vicenç Bou Geli va compondre per la vila Peralada, vila honrada. Enguany el cartell de l’aplec ha estat elaborat per l’artista local Alba Soler.