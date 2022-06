La ciutat de Figueres recupera després de tres anys la proclamació del nou pubillatge en el marc de les Revetlles de Sant Pere. Martina Ferrer, Ferran Sánchez, Judit Oriol, Paula Figareda i Gerard Vàsquez van treure’s aquest diumenge 26 de juny les faixes i les bandes que van recollir el 2019. Abans d’això, van assistir a un acte organitzat per ells mateixos que va tenir com a punt de sortida el Teatre Municipal El Jardí amb l’arribada de pubilles i hereus provinents de la Garrotxa, el Bages, el Ripollès, el Maresme, la Selva, l’Anoia, el Solsonès, el Berguedà, el Garraf, Andorra i, òbviament, de l’Alt Empordà. Des d’allà es van desplaçar fins al Museu de l’Empordà on els representants dels diferents indrets de Catalunya arribats a la capital altempordanesa van rebre les explicacions a càrrec de les Guies de Figueres sobre les diferents peces exposades en aquest espai museístic, una manera de donar a conèixer i entendre la vida, la cultura i la història de la ciutat i la comarca.

Tot seguit, el pubillatge inicià una cercavila encapçalada per dos capgrossos i els grallers dels Amics dels Gegants de Figueres, seguits pels membres del pubillatge de Figueres i la resta de representants municipals, comarcals i nacionals. Van seguir un recorregut curt: van fer la volta a la Rambla, en arribar a la placeta baixa de la Rambla van ballar una polca i seguidament es van dirigir cap a la plaça Catalunya. En arribar a sota la coberta de la plaça les pubilles i hereus s’uniren a la ballada de sardanes que ja s’hi estava duent a terme a càrrec de la Principal d’Olot.

Un cop es va ballar «La Santa Espina» començà l’acte oficial de proclamació, el qual va ser presentat per les pubilles de Figueres del 2016 i 2018. Com és tradició, pubilles, hereus, hereuets, pubilletes, dames i fadrins van entrar desfilant fins a col·locar-se davant l’escenari instal·lat a la mateixa plaça. A continuació prengué la paraula l’hereu de l’Alt Empordà, Lluc Alegrí, seguit de la pubilla i l’hereu de Catalunya 2021, Marta Ferret i Joan Grebol, tots ells van reivindicar aquesta tradició i van agrair la feina feta pels representants figuerencs els darrers tres anys. Successivament, van agafar el micròfon els membres del pubillatge de Figueres 2019. Judit Oriol, pubilleta 2019, exposà la seva forta implicació amb aquesta tradició i va mencionar diferents persones que ha conegut com a pubilleta afirmant que «tots som com una gran família». Després d’admetre que va tardar a iniciar la seva activitat com a hereu, Ferran Sánchez (que també és el fadrí de l’Alt Empordà 2021) va parlar dels sentiments que li ha despertat participar en aquesta tradició durant aquests tres anys i va voler recordar les paraules que el van motivar a presentar-se en el pubillatge comarcal: «la faixa no te la mereixes quan te la donen, te la mereixes quan te la treuen». Finalment, Martina Ferrer, pubilla 2019 i actual pubilla de l’Alt Empordà, va demanar en el seu discurs la implicació d’aquelles entitats que treballen en la diversitat per tal que participin en aquesta tradició, com un pas més per a aconseguir «ja no haver de parlar d’inclusió en la societat, sinó parlar de convivència». A més, aprofità per reivindicar el pubillatge preguntant-se «si nosaltres no mantenim vives les nostres tradicions qui ho farà?» i també va fer una crida a les entitats de Figueres perquè «ens adoptin i poder fer que el pubillatge sigui una entitat».

Els representants figuerencs van aprofitar el torn de paraula per denunciar el que consideren «la poca implicació de l’Ajuntament en aquesta tradició». Una afirmació que va tenir una resposta per part de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, quan pujà a l’escenari a fer el seu discurs en què va dir que «l’Ajuntament sí que ha estat al costat de pubillatge en tot el que s’ha demanat». La batllessa va afegir un agraïment a la tasca del pubillatge 2019 i va expressar que «no són representants de Figueres, sinó que s’han convertit en autèntics ambaixadors de la ciutat».

L’acte va finalitzar en fer-se públic el veredicte del jurat el qual va nomenar Maria Sala, Arnau Serra i Dayana Chiriboga com a pubilla, hereuet i pubilleta 2022 de la ciutat de Figueres, respectivament. Els tres van rebre la faixa i les bandes que els identifiquen com a representants figuerencs. Per la falta de candidats la capital de l’Alt Empordà no tindrà hereu aquest any.

En el transcurs de l’acte Fredrik Strand, hereu de Llançà, va cantar diferents peces musicals: «L’Empordà» de Sopa de Cabra, «Boig per tu» de Sau i «Els Segadors», l’Himne Nacional de Catalunya, amb el qual va acabar la proclamació del pubillatge 2022 de la ciutat de Figueres.