Salvador Dalí i Domènech i la seva germana Anna Maria van néixer al carrer Monturiol número 6, de Figueres. L'immoble, que avui porta el número 20, és propietat de l'Ajuntament. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha visitat avui les obres d'aquest emblemàtic edifici que, d'aquí a pocs mesos, acollirà un nou espai museïtzat dedicat al pintor i la seva família. Iceta ha estat acompanyat per l'alcaldessa Agnès Lladó, el vicealcalde Pere Casellas, i el regidor de Cultura Alfons Martínez Puig. El ministre ha rebut informació sobre el projecte de la mà de l'arquitecte municipal, Joan Falgueras, i del director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech. Abans havia visitat el Teatre Museu Dalí i el Museu del joguet de Catalunya.

La casa natal dels germans Dalí els va acollir durant la seva infantesa, abans del seu trasllat a l'edifici del mateix carrer que dona a la plaça de la Palmera. En el primer edifici, el pare, Salvador Dalí Cusí, hi tenia la seva notaria. Va ser projectada per l'arquitecte Josep Azemar el 1898. Fins ara, s'ha executat la primera fase del projecte que ha de permetre obrir-la al públic. Aquesta primera inversió tenia un pressupost de 2,5 milions d'euros, que han estat finançats per la Unió Europea, l'estat espanyol, la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres. La segona fase ha de començar d'aquí a poc temps i tindrà una durada d'uns set mesos.

En aquest carrer hi han nascut tres dels personatges més singulars de la història empordanesa, com són Narcís Monturiol, Carles Fages de Climent i el mateix Salvador Dalí. El ministre de Cultura s'ha mostrat molt interessat per l'abast del projecte i ha destacat la seva visita a les xarxes socials.