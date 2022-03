"És molt important cuidar al màxim tot el patrimoni que envolta Dalí-Figueres i la restauració i la posada al públic de la casa natal és fonamental i des del Ministeri de Cultura hi hem contribuït". Així s'ha expressat aquest matí el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, sota la cúpula daliniana, al Teatre-Museu Dalí de Figueres durant la visita que està fent per diferents espais culturals de la ciutat, entre els quals destaquen la casa natal del pintor i el Museu del Joguet de Catalunya. "La cultura és universal i a Figueres té les arrels molt fondes", ha reconegut davant de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, el regidor de Cultura, Alfons Martínez, el vicealcalde Pere Casellas, així com els principals dirigents de la Fundació Gala-Dalí.

El ministre també ha entrat a valorar les darreres manifestacions del president de l'Aragó respecte la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern assegurant que "espera que hi hagi acord perquè el Pirineu ho mereix". "Hi ha poques oportunitats de desenvolupament sostenible i un esdeveniment com aquest és bo per Catalunya, Aragó i tot Espanya", ha afegit assegurant que cal un acord molt ferm entre totes les institucions "per presentar la millor candidatura".