El Teatre-Museu Dalí, el Museu de l'Empordà, el Museu del Joguet de Catalunya (Figueres), l'Ecomuseu Farinera (Castelló d'Empúries), el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec (Peralada) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Empúries (l'Escala) són els sis espais culturals de l'Alt Empordà que formen part del projecte en xarxa Museus i Liceu: una història compartida. La iniciativa s'ha impulsat amb més de cent centres de tot Catalunya per commemorar el 175è aniversari del Gran Teatre del Liceu.

Els museus han seleccionat obres relacionades amb la història del Liceu, que exposaran entre el 15 de març de 2022 i el 31 de juliol de 2023.

El Teatre-Museu Dalí mostrarà, a la planta baixa, dues obres: en primer lloc, l’Estudi per a “Tristany foll” -exhibit fins ara només en dues mostres- es veurà des d’avui i fins al 4 de setembre. A partir del 5 de setembre, serà substituït per l’oli Projecte per a “Tristany foll” que es podrà veure fins al 31 de juliol de l’any vinent.

El Museu de l'Empordà exposarà fins al 31 de desembre d'enguany, el Monument a Francesc Soler i Rovirosa (1928), de Frederic Marès Deulovol.

Francesc Soler i Rovirosa va ser un dels grans escenògrafs del Gran Teatre del Liceu. Entre algunes de les seves obres mestres hi ha Falstaff (1896), Don Carlos i Samson et Dalila (1897), Nerone i Andrea Chénier (1898). Després de viatjar a Bayreuth amb l’empresari Bernís, va fer les bellíssimes escenografies per a Die Walküre i Tristan und Isolde el 1899, poc abans de morir.

L’exposició El Liceu al Museu del Joguet, a la sala Brossa-Frègoli del Museu del Joguet, recollirà els exemplars més destacats de teatrins de la col·lecció del Museu i romandrà oberta al públic del 15 de març al 4 de juny de 2022. Una de les obres és la reproducció de l’escenografia feta per Francesc Soler Rovirosa el 1869 per a l’escena primera de l’acte segon de l’òpera Don Carlos de Giuseppe Verdi, representada al Gran Teatre Liceu. Inclou el teló, dos decorats (un bosc nevat i la silueta d'un edifici) i dos personatges. Està muntat sobre una base de fusta pintada. És una donació d'Isidre Bravo Pijoan.

L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries relaciona amb el Liceu el seu Recol·lector de farina (1947-1948) per la similitud dels tubs del recol·lector a la forma d'un gran orgue. És una màquina que s'utilitzava per no perdre ni un gram de farina durant el procés de la mòlta. L'aparell recupera una petita quantitat de farina i la torna a la producció.

El Museu de la Vila de Peralada (Centre de Turisme Cultural Sant Domènec) exposa fins al 31 de desembre el Vinil de La Principal de Peralada.

Dins de l'exposició permanent del MAC Empúries, destaca El sacrifici d’Ifigènia (Segle I aC). Es tracta d’una peça que representa una escenificació teatral d’una tragèdia del poeta grec Eurípides datada al segle v aC. A més a més, aquest mite ha estat inspiració per a diverses òperes. Cristoph Willibald Gluck va compondre dues òperes al voltant de la figura d’Ifigènia: Iphigénie en Aulide (1774) i Iphigénie en Tauride (1779).

Emblema de mosaic de forma quadrada, trobat el 1849 en una casa de la ciutat romana que encara avui no s’ha excavat. Decorava la part central d’un paviment de mosaic d’una de les sales destinades a banquets (triclinia).