El Festival Còmic de Figueres torna a les seves dates habituals i celebrarà la seva quinzena edició en plena Setmana Santa, del 14 al 17 d'abril. El certamen torna amb força després de dos anys marcats per la pandèmia –que els van obligar a canviar el festival- i ho farà amb una mirada posada al passat amb alguns dels espectacles dels inicis però, sobretot, al futur per continuar "enlairant-se". Per fer-ho, oferirà una quinzena d'espectacles –sis dels quals de pagament- i paquets amb tres actuacions a 30 euros. Entre ells, hi haurà Leo Bassi, Julien Cottereau, Julot Cousins o Benoit Charpe.

"Estem segurs que Figueres es convertirà en la capital de l'humor", ha assegurat a la presentació l'alcaldessa, Agnès Lladó.

Després de dos anys marcats per la Covid-19, el Festival Còmic torna i ho fa recuperant les dates habituals. Se celebrarà per Setmana Santa coincidint amb el 15è aniversari del certamen. Per commemorar-ho, oferirà una quinzena d'espectacles –la majoria gratuïts-, recuperarà espai públic –amb la Rambla i la plaça Catalunya- i oferirà activitats paral·leles als barris. També rebaixa el preu de les entrades, que costaran 15 euros, amb descomptes per als menors de 15 anys en les sessions de les set de la tarda i un paquet de tres espectacles a un preu de 30 euros.

Un dels seus directors, Xavier Pi, ha assegurat que estan molt contents perquè han deixat "enrere" una etapa molt dolenta i "plena de dificultats" però que l'edició d'enguany recupera "certa normalitat". "Portem un festival de l'humor amb propostes internacionals i que reflecteix també el bon moment que passa l'humor català", ha remarcat. També recuperarà alguns del muntatges dels inicis del festival i artistes com Leo Bassi o Julien Cottereau tornaran a pujar a l'escenari del certamen.

El festival arrencarà el 14 d'abril a les 11 del matí amb El Búnquer i l'espectacle Sortint del Búnquer amb Peyu, Neus Rossel i Jair Domínguez. Oferirà actuacions durant tot el dia amb l'objectiu de fer "que la gent que vingui a la ciutat s'hi quedi tota la jornada" i el divendres 15 serà el torn d'Escarlata Cirkus amb Com riu la ciutat; l'acròbata Julot Cousins, Julien Cottereau, Joseph Collard amb Zic-Zag i Anna de Lirium & Colette Gomette amb The One and the One.

Dissabte hi haurà risoteràpia amb Rocio Martín, tornaran actuar els Julot Cousins i a la tarda serà el torn de la clown Pina Polar amb Into de Wild; la pallassa Gardi Hutter amb Joana d'Arc i Humor de micro amb els artistes Judit Martin, Modgi, Raquel Hervás, Manel Vidal, Charlie Pee i Neus Rossell.

El certamen clourà el darrer dia d'actuacions amb Benoit Charpe amb Les Zêles d'Obus, la Cia Karlus amb Toilet i The Best of de Leo Bassi.

Recuperant la normalitat

L'alcadessa de Figueres, Agnès Lladó, ha celebrat que el festival es pugui fer en un escenari de gairebé "plena normalitat" i s'ha mostrat convençuda que durant quatre dies situarà la ciutat al mapa de l'humor català.