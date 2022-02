Diu la dita que “tot esforç té recompensa” i, sens dubte, és una afirmació que les ballarines del Jove Ballet Figueres poden fer després que la seva actuació d’aquest diumenge a Figueres captivés el teatre El Jardí. A partir de les sis de la tarda, i durant gairebé dues hores d’espectacle, un total de 36 joves, entre 6 i 18 anys, va presentar les coreografies de la nova temporada embadalint el públic de platea.

Amb una proposta fresca i dinàmica amb diversos balls, les nenes i noies de l’associació figuerenca, impulsada per l’escola de dansa Marta Coll, van demostrar les hores de feina que hi ha darrere d’una gala com aquesta. L’elegància característica del ballet hi va ser molt present, així com els delicats moviments corporals de les ballarines, a més de les cuidadíssimes expressions facials adaptades al ritme de la música. La possibilitat de veure’ls els somriures sense mascareta es va fer notar i es va agrair.

La gala va agafar molt ritme perquè les organitzadores van saber combinar la música, les coreografies i la vestimenta. Des de peces de ballet clàssic fins a la dansa contemporània més actual, passant pel ballet neoclàssic i el jazz. Grups de més de deu nenes fins a solistes que, tot i la grandària del Jardí, el van omplir de forma encisadora.

Els nervis de les famílies situades a platea no es va apercebre, en cap moment, a dalt de l’escenari. Tot i la quantitat de moviments i balls variats que es van haver d’aprendre les alumnes de l’escola de dansa no hi va haver cap error, fruit de la preparació prèvia amb què comptaven les protagonistes. De nou, passió i esforç.

Després d’una primera part de 24 coreografies, que va acabar amb l’actuació de les més petites enamorant el públic del teatre, i d’una pausa de deu minuts, l’espectacle va continuar amb 24 coreografies més.

Abans d’abaixar el teló, les alumnes més grans van ballar l’última, que va ser: Ni contigo, ni sin ti, i, mentre sonava Stay Homas, totes les ballarines del Jove Ballet Figueres van sortir a saludar als espectadors que les aplaudien efusivament. Aquest moment va ser l’ocasió perfecta perquè les dues responsables de la gala, Marta Coll i Laura Macías, sortissin a donar les gràcies a les famílies per “donar suport a la passió de les seves filles”.

Així doncs, la gala del Jove Ballet Figueres va ser una demostració, per part de nenes i noies molt joves, que amb passió, esforç, i també constància, es poden aconseguir coses tan boniques com l’espectacle que va omplir El Jardí diumenge a la tarda.