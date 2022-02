El Museu de l’Empordà inaugura aquest dissabte 12 de febrer a les 12 h Pere Portabella. Art i vida que es podrà veure fins el 10 d’abril. L’exposició presenta obres d’artistes que Portabella ha reunit al llarg de la seva vida gràcies a l’amistat o a la col·laboració professional que hi ha mantingut. A la mostra hi ha peces d’artistes de l’avantguarda catalana com Joan Miró, Antoni Tàpies, Joan Ponç o Miquel Barceló, així com de l’Estat espanyol i d’àmbit internacional, on destaquen noms com Pablo Picasso, Pablo Palazuelo, Equipo crónica, Fernand Léger, Wifredo Lam o Max Ernst, entre d’altres. També s’hi pot veure Aidez l’Espagne, un treball del propi Portabella a partir de l’obra del mateix títol de Joan Miró.

S’han organitzat diverses activitats relacionades amb l’exposició. Dues visites comentades a càrrec de Javi Palomo, comissari de la mostra. Projeccions de dos films de Pere Portabella amb la col·laboració del Cineclub Diòptria al Catcinemes: Vampir - Cuadecuc (1970) amb presentació del cineasta i productor Albert Serra i Die Stille vor Bach (El silenci abans de Bach) amb presentació de Jordi Balló Fantova, professor de la Universitat Pompeu Fabra, productor cinematogràfic i gestor cultural. També s’ha programat la conferència Joan Miró a la col·lecció de Pere Portabella, a càrrec de la professora d’art contemporani i directora de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis de la UdG, Maria Josep Balsach Peig. La UdG concedeix el títol de doctor honoris causa al figuerenc Pere Portabella L’exposició vol homenatjar Pere Portabella amb motiu de la investidura de doctor honoris causa per la Universitat de Girona que va tenir lloc el 10 de febrer. El Bòlit. Centre d’art Contemporani de Girona també fa un homenatge a Pere Portabella. Aquest divendres 11 de febrer ha inaugurat dues exposicions que ja es poden visitar: Acció Santos, a la seu de Pou Rodó i Gosar poder, a la capella de Sant Nicolau. L'exposició 'Acció Santos' vincula la relació entre Pere Portabella i Carles Santos al Bòlit de Girona