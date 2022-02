El Bòlit de Pou Rodó de Girona inaugura aquest divendres l'exposició Acció Santos, una mostra que relaciona el cinema de Pere Portabella amb la música de Carles Santos. L'exposició recorre algunes de les pel·lícules més cèlebres del cineasta i es poden veure materials inèdits com ara un guió d'un dels films del figuerenc o un vídeo de Portabella i Santos que és "la gènesi" de la pel·lícula Acció. Per altra banda, al Bòlit de la capella de Sant Nicolau –al barri de Pedret de Girona- hi ha el muntatge Gosar Poder en què es recrea la pel·lícula Poetes catalans de Portabella amb artistes contemporanis.

Aquest divendres a la tarda Pere Portabella inaugurarà oficialment les dues exposicions del Bòlit en el seu homenatge. Es tracta d'Acció Santos, al Pou Rodó, i Gosar Poder, a la capella de Sant Nicolau. Les dues mostres d'art formen part de la programació complementària a la investidura de Pere Portabella com a doctor honoris causa de la UdG, que es va fer aquest dijous a l'aula magna Modest Prats.

Tot i que ja es van obrir al públic el 20 de gener, les dues mostres s'inauguraran oficialment aquest divendres. En la primera d'elles, Acció Santos, es pot veure els lligams de Pere Portabella amb el cinema musical i concretament la seva relació amb el músic Carles Santos.

La comissària de la mostra, Ona Balló, assegura que ha estat "tot un repte" fer una exposició d'aquesta temàtica ja que els dos artistes fan una obra "molt viva" que costa plasmar a través d'una exposició. Acció Santos comença amb el cartell de la pel·lícula de Capicua, que es va projectar al Moma de Nova York. La projecció, però, va ser sense l'assistència de Pere Portabella perquè el règim franquista li havia negat el passaport. Això va fer que diversos artistes i crítics signessin un manifest en contra del posicionament del govern franquista. Aquest suport a Portabella està penjat en la mateixa exposició.

A continuació, els espectadors poden veure com Santos interpreta a piano el preludi de Chopin al piano. En segon lloc es pot escoltar la gravació i per últim, el vídeo projecta com el músic es posa uns auriculars i s'escolta a si mateix, però l'espectador reviu la melodia sense sentir-la.

Material inèdit

L'exposició també compta amb material inèdit fins ara, com és el vídeo en què es veu Santos i Portabella en el que Balló qualifica com "la gènesi" del que seria Acció. Aquest vídeo mai s'havia mostrat al públic. Tampoc s'havia vist mai l'enregistrament de Santos tocant amb diversos música a Nova York. Malgrat que hi havia alguna fotografia que s'havia mostrat al públic del viatge del músic de Vinarós als Estats Units, mai havia transcendit l'existència d'aquest fragment interpretant amb altres músics.

Per últim, un dels documents més importants que hi ha a Acció Santos és el guió d'una de les seves pel·lícules. En ella es pot veure un espiral que recorre tot el full amb petites anotacions als laterals. A través d'aquesta pàgina, Portabella idealitzava tot el projecte i a partir d'aquí anava adaptant i improvisant l'escaleta.

Isaki Lacuesta, al Bòlit de Sant Nicolau

Per altra banda, a la capella de Sant Nicolau s'hi pot veure Gosar Poder. Es tracta d'un muntatge d'Isaki Lacuesta en què es recorda la pel·lícula 'Poetes catalans' del mateix Portabella. En aquesta metratge del 1970, el figuerenc mostrava diversos dels poetes que van participar en el Primer Festival Popular de Poesia Catalana. Aquest va ser un acte clandestí en què hi van participar poetes com Pere Quart, Joan Brossa i Gabriel Ferrater. De fet, la pel·lícula de Portabella és l'únic vídeo que hi ha de Ferrater recitant 'Cançó del gosar poder'.

50 anys desprès d'aquesta efemèride, el 2020 es van reunir diversos poetes catalans per reviure aquest recital del 1970. En aquest cas, però, els poetes estaven repartits per l'escenari i entre el públic. El recital va ser enregistrat per Isaki Lacuesta i el muntatge combina els poetes amb imatges que evoquen els poemes i algunes de les frases de cada obra.

Acció Santos i Gosar Poder es podran veure fins el 27 de febrer a les dues seus del Bòlit de Giroan.