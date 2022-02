La Universitat de Girona (UdG) ha concedit al cineasta, pensador i polític figuerenc Pere Portabella el títol de doctor honoris causa. L'acte s'ha fet a l'aula Modest Prats i ha arrencat amb el padrí del doctorat, Àngel Quintana, qui ha destacat l'obra i la trajectòria de Portabella sempre a cavall de la política i la cultura. Quintana ha assegurat que Portabella "mai ha deixat de fer política" ja sigui des de les institucions o a través de les pel·lícules que ha produït i dirigit.

Per la seva banda, Portabella ha insistit en la importància de la cultura i la seva incidència en la política. El cineasta també ha lamentat que les polítiques d'austeritat "han enviat milions de persones a l'exclusió" perquè no han pogut accedir a la cultura.

L'acte per investir honoris causa a Pere Portabella ha arrencat poc després de les dotze del migdia, quan tots els assistents de l'aula magna Modest Prats s'han aixecat a mesura que Portabella anava avançant pel passadís central de la zona de cadires fins arribar a la primera fila. Ho ha fet acompanyat per la coral de la UdG.

A partit d'aquí, la secretària general de la universitat ha llegit l'acord de ple sobre la investidura de Portabella i a continuació el degà de la facultat de Lletres i padrí del doctorand, Àngel Quintana, ha llegit l'elogi de Portabella. Quintana ha afirmat que el cineasta "mai ha deixat de fer política", ja sigui des de les institucions o des de diverses associacions i també a través de la seva obra.

Quintana ha detallat que Portabella sempre "ha fet cinema políticament, més que cinema polític". Pel degà, aquest matís inclou que les peces audiovisuals incorporin una necessitat de transformació, un missatge d'evolució social i no tant una ideologia concreta.

Sobre la seva feina en l'àmbit cinematogràfic, el padrí de Portabella ha destacat la voluntat que "el cinema sempre estigui acompanyat d'altres disciplines artístiques", com ara la música o l'art.

Una cultura oberta a tothom

A continuació, el rector de la UdG, Quim Salvi, ha penjat la medalla de doctor honoris causa a Portabella entre aplaudiments de tot el públic. El cineasta ha agafat la paraula per agrair a la universitat aquesta distinció. En la seva intervenció, Pere Portabella també ha insistit en la necessitat de fer una cultura oberta i accessible a tothom.

El figuerenc ha assegurat que durant l'última crisi econòmica, les polítiques d'austeritat que van aplicar diversos països han comportat una crisi social i "han enviat a milions de persones a l'exclusió". Segons Pere Portabella aquesta exclusió es deu al fet de no tenir accés a la cultura i que els artistes no s'hagin adaptat prou a aquest trencament social.

De tota manera, Portabella creu que la societat es troba actualment en un moment perfecte per fer un gir. Segons el cineasta, els canvis tecnològics i socials "converteixen els espectadors passius en usuaris". El doctor honoris causa assegura que a dia d'avui cada ciutadà és "actor d'un relat en què intervé de forma perplexa".

Però aquest canvi d'espectador a actor ha de servir per veure que "estem al límit i davant d'un escenari devastador". Per això convida que tots els humans "posem fi a un creixement infinit dins d'un planeta finit". I per fer-ho, creu que la cultura és la millor plataforma per aconseguir-ho, ja que ha de ser on tothom s'hi senti representat i identificat.

La universitat, l'ànima de la cultura

En la seva intervenció final, el rector de la UdG ha recordat que la universitat ha de ser un "espai ric en diversitat de pensament" que ajuda als creadors culturals a trobar noves maneres d'expressar-se. Per això, Quim Salvi ha defensat que la universitat estigui vinculada amb la cultura disruptiva i crítica i això justifica que Pere Portabella sigui un doctor honoris causa de la UdG.

Per altra banda, Salvi creu que Portabella és "la baula" entre els artistes de l'avantguarda del present amb els artistes del futur. Salvi ha defensat que el cineasta sigui un exemple de "transferència del coneixement" a través de la seva obra.

Coincidint amb la investidura del cineasta a la UdG, els ajuntaments de Girona i Figueres han organitzat diversos actes culturals. A Figueres, el Museu Empordà ha reobert aquest matí després de la reforma integral que ha viscut amb una mostra centrada en Portabella, que s'inaugurarà aquest dissabte dia 12. En ella hi haurà part de les obres que el cineasta i polític ha aglutinat al llarg de la seva vida a partir de la relació que ha tingut amb els artistes.

El museu ha donat públicament la seva enhorabona al figuerenc per la distinció.