La Universitat de Girona (UdG) investirà el cineasta, pensador i polític Pere Portabella com a doctor honoris causa. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha destacat com Portabella trasllada "de manera crítica" els sentiments de la societat al món artístic. Salvi ha qualificat el cineasta i pensador com un renaixentista perquè "abraça moltes disciplines artístiques". La cerimònia d'investidura es farà el 10 de febrer a la sala de graus. Coincidint amb aquesta fita, els ajuntaments de Girona i Figueres han organitzat diverses activitats culturals per commemorar Pere Portabella. A Girona es podrà visitar una exposició al Bòlit i a Figueres, el Museu de l'Empordà reobrirà les portes amb una mostra de peces de Chillida, Miró, Picasso i Tàpies.

Es tracta d'un "homenatge" que vol fer la universitat a l'artista per tota la trajectòria professional. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha destacat que Portabella s'ha convertit en "una figura de país" per la seva activitat política i artística. En àmbit cinematogràfic, Portabella ha estat productor i director de pel·lícules. Entre d'elles, destaca la creació de la productora Films 59. Aquesta empresa "va aconseguir el retorn de Luís Buñuel a l'estat espanyol" per gravar 'Viridiana', la pel·lícula que posteriorment va guanyar la Palma d'Or al festival de Cannes. El degà de la facultat de Lletres de la UdG, Àngel Quintana, ha recordat que aquest film no va arribar als cinemes fins després de la dictadura. En paral·lel, des del 1967 Portabella ha dirigit diverses pel·lícules convertint-se en un referent dins del mon avantguardista. De fet, el MOMA de Nova York ha projectat algunes de les seves obres, així com també el centre Georges Pompidou de París i la documenta 11 de Kassel. En el terreny polític, Portabella va ser un dels ferms detractors a la dictadura franquista. Va fundar l'Assemblea de Catalunya i va promoure el Congrés de Cultura Catalana. A més, en les primeres eleccions democràtiques va ser senador per l'Entesa dels catalans i diputat al Parlament de Catalunya. Des del 2001, Pere Portabella és president de la Fundación Alternativas que qüestiona constantment les alternatives polítiques des de l'esquerra. Homenatge a la cultura crítica i a l'abast de la ciutadania La cerimònia institucional d'investidura de Pere Portabella com a doctor honoris causa es farà el 10 de febrer a les dotze del migdia a l'aula magna de Modest Prats de la UdG. En aquest acte el padrí del doctorand, Àngel Quintana, farà un discurs per elogiar la trajectòria de Pere Portabella i el seu compromís amb la UdG. En aquest sentit, Quintana ha remarcat la intenció de Portabella d'acostar la cultura a la ciutadania i allunyar-la de les institucions. Quintana ha recordat aquest dimecres en una roda de premsa que Portabella va convèncer Antoni Miró de fer un mural encarregat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i esborrar-lo al cap de pocs dies. També en les seves pel·lícules hi ha escenes en què un violoncel·lista interpreta obres de Bach a una estació de metro, entre d'altres iniciatives. Amb la investidura de Portabella, l'artista passarà a formar part del claustre de la universitat tal com anuncia l'acord del Consell de Govern de la UdG del setembre de 2019, quan es va començar tot el procés per proclamar Pere Portabella doctor honoris causa. En la roda de premsa de presentació de la investidura, Pere Portabella ha agraït el reconeixement però ha assegurat que la seva carrera ha estat gràcies a tota la gent que l'ha envoltat. "Sense ells, no soc ningú". Portabella ha encoratjat a les institucions a fomentar la cultura, un sector "molt maltractat" al llarg de la història per totes les administracions. Portabella creu que la cultura és clau actualment perquè ha de mostrar que "tots tenim les capacitats de poder fer un rumb". Per l'activista, la situació actual és "insostenible i insuportable" i l'espècie humana és "responsable de l'hecatombe" que hi ha actualment. Malgrat tot, la manera de sortir-se'n és "sense egos ni tacticismes". Actes culturals a Girona i Figueres Coincidint amb la investidura del cineasta a la UdG, els ajuntaments de Girona i Figueres (ciutat natal de Portabella) han organitzat diversos actes culturals. A Figueres, el Museu Empordà reobrirà les portes el 5 de febrer després de la reforma integral que ha viscut amb una mostra centrada en Portabella. En ella hi haurà part de les obres que el cineasta i polític ha aglutinat al llarg de la seva vida a partir de la relació que ha tingut amb els artistes. Pere Portabella. Art i vida mostrarà obres de Miquel Barceló, Antonio Chillida, Joan Miró, Pablo Picasso, Joan Ponç, Antonio Saura i Antoni Tàpies, entre d'altres. L'exposició estarà oberta fins el 10 d'abril i la inauguració oficial es farà el dissabte 12 de febrer a les dotze del migdia amb la presència del recent doctorat honoris causa. En paral·lel, es farà una conferència sobre la presència de Joan Miró en la col·lecció de Portabella a causa de la seva relació d'amistat. L'acte es farà el dijous 24 de març a l'auditori del Museu de l'Empordà i anirà a càrrec de la directora de la Càtedra d'Art i Cultura Contemporània de la UdG, Maria Josep Balsach. A Catcines es farà un cicle de projeccions de dues obres de Portabella, amb la col·laboració del Cineclub Diòptria. Vampir-Cuadecuc (1970) es podrà veure el dimarts i dijous a dos quarts de nou del vespre i Die Stille vor Bach (El silenci abans de Bach) es projectarà el dimecres 30 de març. A la ciutat de Girona, el Bòlit ha organitzat dues exposicions. La primera d'elles gira al voltant de la relació entre Portabella i Carles Santos. Per altra banda, una instal·lació d'Isaki Lacuesta rememora els 50 anys del documental Poetes catalans dirigit per Pere Portabella. Les dues mostres ja estan obertes al públic i es podran visitar fins el 27 de febrer i 13 de març. Els actes també comptaran amb una conferència i una taula rodona al Centre Cultural de la Mercè i la projecció d'Umbracle (1972) al cinema Truffaut de Girona.