El Museu de l'Empordà iniciarà el mes de juliol la primera fase del projecte de reforma de l'edifici de la Rambla com a pas previ a una nova museïtzació del seu contingut. El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Figueres, té un pressupost global de 550.000 euros i compta amb una aportació de 200.000 euros per part de la Diputació de Girona. La primera fase se centrarà en la recuperació de l'antic auditori del soterrani i la creació d'una nova accessibilitat per al públic a peu de carrer. Aquests treballs inicials tindran una durada de cinc mesos, en el transcurs dels quals el Museu estarà tancat, ja que les obres també coincidiran amb les de la reconversió de la Casa Fages com a hotel i la coincidència fa aconsellable preservar el seu fons d'art. Enguany, el Museu de l'Empordà celebra el 75è aniversari de la seva fundació i els cinquanta anys de presència a la Rambla.

El projecte de renovació de l'edifici que va substituir la Cambra Agrària de la Rambla ha estat presentat, aquest divendres, per l'alcaldessa Agnès Lladó i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Els han acompanyat el vicealcalde Pere Casellas i el portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, ambdós diputats provincials, el regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig i el director del Museu, Eduard Bech. Lladó ha detallat la inversió de les dues fases del projecte, repartides en dues partides de 244.000 i 246.000 euros, més 55.000 euros destinats al projecte museogràfic que redissenyarà l'exposició i la seva presentació. "Volem fer valdre aquest equipament, en el qual tots ens hi retrobem al cap de l'any per admirar la seva qualitat i la de les exposicions temporals", ha dit l'alcaldessa, per afegir que ens trobem "davant d'una reforma ambiciosa i esperada". Miquel Noguer, per la seva part, ha destacat "el compromís de la Diputació de Girona amb els equipaments que fa servir la ciutadania" i ha posat èmfasi en la recuperació de l'auditori, que tindrà una capacitat per a 50 persones, ja que "més grans o més petits, sempre són necessaris".