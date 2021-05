El tradicional Concurs de fotografia del patrimoni de l’Alt Empordà -que enguany arriba a la vint-i-sisena edició- es realitzarà per quart any consecutiu a través de la xarxa social d’Instagram en lloc de la fotografia convencional en paper, com havia estat fins al 2017. En aquesta edició, les imatges participants en el concurs hauran d’estar relacionades amb els búnquers.

El concurs, que promou l’àrea de Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, es desenvolupa com a eina de sensibilització en el marc del patrimoni cultural de la zona. Les fotografies s’han de penjar amb l’etiqueta #bunquersCCAE i han d’anar acompanyades del nom del municipi o nucli on s’ha fet la imatge, amb el benentès que ha d’estar situat dins del territori de la comarca de l’Alt Empordà. Es podran afegir altres etiquetes o comentaris que la puguin descriure, que l’expliquin o que puguin fer-la més interessant, divulgativa, pedagògica o divertida.

A la comarca hi ha moltes fortificacions militars com búnquers, però també nius de metralladora i altres infraestructures defensives. Els búnquers més antics daten de l’any 1940 i formaven part de la Línia Pirineus (o Línia Gutiérrez) –tota la serralada pirinenca va tenir uns 10.000 búnquers i un centenar a l’Alt Empordà– que volia defensar Espanya d’una possible invasió. Moltes d’aquestes estructures s’han destruït amb el pas del temps però en cada queda algun búnquer visitable. El Consell Comarcal té cura de protegir aquests elements que descriuen la història de la comarca declarant els més significatius com a Bé Cultural d’Interès Local. Així ho va fer l’any 2019 catalogant búnquers de la Jonquera, Agullana i Darnius.

El conseller comarcal delegat de cultura, Josep Maria Bernils, assenyala que «segurament la temàtica escollida en aquesta edició té un plus afegit a l’hora de trobar bones localitzacions per captar les imatges. Entenem, però, que aquesta dificultat pot ser un valor per als concursants i per a tots els seguidors del concurs, tota vegada que permetrà a uns i altres descobrir paisatges i espais que configuren una part recent de la nostra història i que es troben distribuïts per nombrosos municipis de la zona nord de la comarca. Aquestes premisses també formen part dels objectius del concurs».

La publicació d’imatges que vulguin participar en el concurs finalitzarà el 30 de setembre. Es podran presentar fotografies fetes abans de l’inici de la convocatòria, sempre que compleixin amb l’objectiu del concurs. Les bases també assenyalen que els participants han de tenir un compte obert a la xarxa social d’Instagram i amb un perfil públic. La participació és gratuïta i cadascun dels concursants podrà presentar fins a dues imatges que podran ser utilitzades en accions de difusió i sensibilització dels projectes de patrimoni de l’Alt Empordà, per part del Consell Comarcal.

El jurat escollirà tres fotografies per a ser premiades d’acord amb aquestes categories: creativa, inèdita i popular. Cada premiat rebrà 300 euros i un trofeu.