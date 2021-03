Les interioritats del Teatre El Jardí, en una visita autoguiada

Tots hem passat, un dia o un altre, per un teatre ja sigui per assistir a una obra, a una conferència o a una projecció. Ara, deu equipaments d'aquest estil de tot Catalunya s'uneixen amb el projecte sonor C.A.M.E.S., una visita autoguiada i col·lectiva per conèixer les seves interioritats i alguns secrets del món teatral, tot coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, el proper 27 de març.

El Teatre El Jardí de Figueres és un dels escollits i aquest migdia s'ha fet la prova pilot per copsar com funciona la proposta innovadora. El resultat ha agradat molt entre els voluntaris assistents. La visita, en grups reduïts de 7 a 12 persones, està pensada per a tot tipus de públic a partir de 9 anys. Tots els participants se'ls entrega uns auriculars i poden anar seguint les històries, secrets i propostes de la mà de les dues veus que escoltaran: Josep Absència i Maria Presència. Un viatge seductor i animat per les interioritats d'un teatre que és la casa de tots. Per apuntar-se caldrà fer-ho a través del web de Figueres a Escena.