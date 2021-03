El Jardí i nou teatres més conviden als espectadors a convertir-se en actors

Deu teatres municipals de Catalunya (Teatre Bartrina (Reus), Teatre Auditori de Granollers (Granollers), Teatre Auditori de Sant Cugat (Sant Cugat), Teatre Kursaal (Manresa), Teatre Monumental (Mataró), Teatre Municipal (Girona), Teatre El Jardí (Figueres), Teatre Principal (Vilanova i la Geltrú), Teatre Principal (Olot) i Teatre Auditori Felip Pedrell (Tortosa)) inauguren de forma simultània el 27 de març, Dia Mundial del Teatre, l'espectacle sonor "C.A.M.E.S.: Comèdies Auditives en Moviment Espontànies i Sensorials", de la companyia Escarlata, projecte de producció pròpia de Transversal Xarxa d'Activitats Culturals.

"C.A.M.E.S.", ideat en forma d'audioguia, proposa una visita guiada teatralitzada per les entranyes dels deu teatres, un recorregut inèdit per espais poc o gens coneguts pels espectadors, com els camerinos, la taquilla, els magatzems, les sales d'assaig o l'escenari, tant davant com darrere les cortines.

Guiats per la veu en off dels personatges Josep Labsència i Maria Presència, i amb la proposta musical de la cantant, compositora i intèrpret mallorquina Joana Gomila, els espectadors descobriran per què porta mala astrugància que els actors vesteixin de groc o d'on ve la dita de "molta merda", així com curiositats i anècdotes concretes de cadascun dels deu equipaments.

Els espectadors, proveïts d'audioguies sense fils per escoltar la peça de forma individual i simultània a tot el grup -d'entre 7 i 12 persones a casa passi-, participen de manera activa en la visita guiada fins a convertir-se en els protagonistes de la seva pròpia obra. "C.A.M.E.S." permet a l'espectador posar-se en la pell de l'actor i viure l'experiència de ser artista.

"C.A.M.E.S". és una experiència híbrida, a mig camí entre la visita guiada i l'obra de teatre, ideal per a tota la família -nens i nenes a partir de 9 anys-. És un espectacle que es viu de forma individual i amb grups reduïts, per tant, adequat a les actuals normatives sanitàries i de seguretat de la pandèmia. L'espectacle té una durada aproximada de 45 minuts.



Teatres més accessibles i oberts a la ciutadania

Després de mesos de poca activitat a causa de la pandèmia, els teatres municipals catalans tornen a obrir els seus equipaments a la ciutadania amb la voluntat que s'apropiïn de nou d'aquests espais de cultura essencials, de referència, proximitat i oberts a tothom.

"C.A.M.E.S." ha permès equipar amb aparells d'autodescripció aquells teatres que encara no en tenien, adaptant així els equipaments a la nova Llei d'Accessibilitat als Teatres. En aquesta ocasió, els aparells de suport per accessibilitat auditiva s'utilitzaran amb finalitats artístiques. Les audioguies passaran a formar part dels teatres, convertint-los en espais més accessibles i democràtics.

L'espectacle sonor també passarà a formar part del patrimoni immaterial dels teatres, i tothom qui ho desitgi podrà gaudir sempre de la visita guiada (prèvia reserva).



Escarlata, companyia de circ pionera

La històrica companyia de circ Escarlata, creada el 1987 per Bet Miralta i Jordi Aspa, crea espectacles de carrer, sala i carpa, i realitza gires nacionals i internacionals. Pionera en la fusió de diverses disciplines, els seus muntatges parteixen de les tècniques circenses i beuen de la dansa, la creació audiovisual i el teatre de text, entre altres gèneres.

Escarlata ha estat guardonada amb el premi Nacional de Cultura per la Generalitat de Catalunya el 2007 i amb el premi Nacional de Circ pel Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya per la seva trajectòria en la direcció artística durant 15 edicions de la Fira del Circ Trapezi de Reus.