«Històries de la ciutat», calendari de regal amb l'EMPORDÀ d'aquest dimarts

L'Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l'Alt Empordà us obsequien, amb l'edició d'aquest dimarts del periòdic, el calendari Històries de la ciutat per al 2021. Es tracta d'una peça divulgativa que té com a doble objectiu acompanyar-vos en el transcurs de l'any vinent i oferir-vos un relat amb pinzellades de dotze espais que formen part de la història real des de temps medievals fins als nostres dies.

Figueres ha protagonitzat o ha estat escenari de nombrosos fets destacats que, en alguns casos, són poc coneguts per a la majoria de ciutadans. Aquest seria el cas del casament de Felip V, el primer rei Borbó, amb Maria Lluïsa de Savoia a l'església de Sant Pere, el 1701. També va ser transcendent la darrera sessió plenària de les corts republicanes, a les cavallerisses del castell de Sant Ferran, l'1 de febrer de 1939.

Sobre Dalí, la presència de la seva obra té un apunt especial davant de l'edifici del Firal, on hi ha la Gran Cullera que va exposar a l'exposició de París de 1979. Tanmateix, la ciutat amaga detalls que passen desapercebuts, com el primer senyal de trànsit, situat al carrer Magre i col·locat el 1899 per regular el pas de carros i tartanes, o l'escut del rei Pere III el Cerimoniós al carrer Girona. La Guerra Civil espanyola i la Guerra Freda també tenen el seu lloc en aquesta peça de col·leccionista.

En el calendari, creat per l'estudi SiD amb fotografies de Borja Balsera, hi trobareu assenyalats en gris els festius locals, com el dilluns 3 de maig, dedicat a la Santa Creu, o el dimarts 29 de juny, diada de Sant Pere.

