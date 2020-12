L'EMPORDÀ us regala aquest dimarts el calendari «Històries de la ciutat» per al 2021

L'Ajuntament de Figueres i el Setmanari de l'Alt Empordà us oferirem, amb l'edició d'aquest dimarts 15 de desembre, el calendari desplegable Històries de la ciutat. Es tracta d'un regal nadalenc que us permetrà conèixer detalls sovint poc coneguts de la rica història de la capital empordanesa a mesura que aneu avançant els mesos de 2021.

A partir del treball documental compartit entre la nostra redacció i les àrees de Comunicació, Cultura i Turisme de l'Ajuntament figuerenc, hem creat una proposta divulgativa que permet descobrir racons i fets que esdevenen una ruta cultural i turística de primer ordre, ja que la majoria d'espais escollits estan lligats a fets rellevants de la història local.

«Històries de la ciutat ens ajuda a conèixer millor la Figueres d'èpoques passades, des dels temps medievals fins als nostres dies. Com a lloc de pas transfronterer que és, la nostra ciutat ha protagonitzat molts esdeveniments i ha estat escenari de fets importants que les figuerenques i els figuerencs podran recordar o descobrir amb aquesta proposta que ens acompanyarà durant tot l'any vinent», explica l'alcaldessa Agnès Lladó.

El calendari per al 2021 ha estat dissenyat per l'equip de SiD Publicitat amb l'aportació gràfica del fotògraf Borja Balsera. Demaneu-lo en el vostre quiosc habitual amb l'exemplar del Setmanari de l'Alt Empordà del dimarts 15 de desembre.



Una col·lecció figuerenca iniciada el 2010

L'any 2007, el Setmanari de l'Alt Empordà, el Consell Comarcal i els Amics de la Unesco van editar, per Sant Jordi, el calendari Itinerari literari per les escultures de l'Alt Empordà, basat en el projecte Apadrinem escultures. Aquell treball va ser l'embrió d'una col·lecció de calendaris que, des del 2010, editen conjuntament l'Ajuntament de Figueres i aquest Setmanari amb temàtiques que divulguen la història i la realitat local. L'any 2010 es va dedicar als diferents aspectes que fan ciutat. Després vindrien, Jo també treballo per Figueres (2011); Ciutat de mercats i fires (2012); Figueres, ciutat educadora (2013), Figueres, la ciutat de les persones (2014), Símbols de ciutat (2015), Records de Figueres (2016, 207 i 2018), El fons del Museu de l'Empordà (2019) i l'Any Monturiol (2020).