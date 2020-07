Anul·lat el concert de Roger Mas a Vilafant

Degut a la resolució SLT/1748/2020, entrada en vigor el passat 19 de juliol, s'ha optat per suspendre el concert de cloenda del 20è Vespres Musicals de Vilafant.



L'Ajuntament de Vilafant ha adoptat un seguit de mesures en forma de decret, que tindràn vigència fins el proper 3 d'agost.





