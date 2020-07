Paula Valls actua a Vilafant per obrir la festa del Carme

L'actuació de Paula Valls i l'espectacle I AM obre les festes del Carme de Vilafant amb una proposta intimista on els silencis també parlen. L'actuació d'aquest divendres, a dos quarts de deu del vespre, s'emmarca dins la programació dels Vespres Musicals que van arrencar amb molt bona acollida la setmana passada amb el concert de Cris Juanico.

Aquest segon espectacle inaugura una programació reduïda i marcada per les normes de seguretat per la Covid-19 «que inclou una activitat cada dia, des de divendres i fins diumenge» ha destacat el regidor Quico Marín.

L'espectacle de Paula Valls I AM podria haver arribat directament dels Estats Units: música negra (soul, blues i jazz) i el folk més americà s'entrellacen a l'escenari on la cantant estarà acompanyada de David Soler a la guitarra. El concert, amb entrada gratuïta, tindrà lloc al nou espai de Palol Sabaldòria amb aforament per a unes 400 persones.

Dissabte continua la programació amb La Nocturna de Vilafant que posa l'èmfasi en el distanciament social i les mesures d'higiene. Enguany l'esdeveniment esportiu de Vilafant arriba a la 5a edició, aquest dissabte a les nou del vespre. Des de la Regidoria d'Esports i Joventut s'han pres mesures, modificacions i precaucions per garantir les normes de seguretat per als assistents.

En aquesta edició, s'ha modificat el punt de sortida de la cursa, que habitualment es trobava als llindars de les instal·lacions de la piscina municipal de Vilafant. Enguany el punt de sortida i arribada serà a l'Àgora de Vilafant: un espai de grans dimensions que permetrà dur a terme les sortides esglaonades dels participants. A causa de la Covid-19, també s'ha limitat el nombre d'inscrits a 200, un nombre que s'ha establert per garantir les distàncies de seguretat. Per garantir el distanciament social, també s'ha suprimit el bany postcursa. El que sí que es manté són les dues modalitats. Una marxa de 5 km i una altra de 10 km pels camins, corriols i entorns del Manol que transcorren pel municipi.

Finalment, la festa es tanca diumenge amb monòleg i cinema: l'espectacle Furgonòlogo, a les set de la tarda, al mateix espai de l'Àgora i la projecció de la pel·lícula Jumanji 2, a dos quarts de nou del vespre, «per a tots els públics i amb totes les mesures de seguretat» conclou el regidor.