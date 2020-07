Cris Juanico: «La gent té ganes de recuperar les emocions del directe»

Els Vespres Musicals de Vilafant tornen a celebrar un nou cicle de concerts gratuïts, que s'inauguraran aquest divendres a dos quarts de deu del vespre, amb la presentació del cantant menorquí Cris Juanico de les cançons del seu nou disc, Viu, en l'espectacle «Salpols» en solitari. La vintena edició s'adapta a les restriccions derivades de la Covid-19 i tindrà com a escenari Palol Sabaldòria, un espai ampli i de gran valor històric al municipi, amb aforament per a 400 persones.

L'espectacle «Salpols» serveix a Cris Juanico per presentar Viu, el seu darrer disc, en el qual proposa un recorregut musical intimista que transcorre per la línia física que perfila el límit territorial d'una illa com Menorca. Cançons vitalistes que s'obren a la immensitat de la mar salada, des dels somnis i la imaginació, i temes que es reclouen en l'interior polsós de l'illa, a partir de les experiències més personals. El cantant també refrescarà el públic amb el record d'altres cançons que formen part de la seva història musical, des de les que va cantar amb Ja t'ho diré, i d'altres nascudes, ja sense el grup. Cançons sobre l'amor, el desig, la natura, la melancolia, els somnis, la festa o el compromís. Totes adaptades a un so acústic en què la seva veu s'embolcalla amb una guitarra, un contrabaix i un violí: Cris Juanico al natural.

La gira de l'espectacle «Salpols» està duent Juanico als escenaris de les llles Balears, Catalunya i el País Valencià. Viu es va presentar l'abril de l'any passat i després de girar amb tota la banda, el mes de gener passat va néixer un espectacle més reduït, que el mes de març va quedar, com tot, interromput per la pandèmia: «És un espectacle pensat per a formació de trio, fem una revisió més intimista de Viu, però també d'altres temes d'altres discos i altres èpoques. També hi ha una contraposició de sonoritats entre el contrabaix i el violí i la guitarra elèctrica» descriu l'artista.

Motor durant el confinament



La bona acollida que està tenint aquest espectacle amb el qual ja ha fet diferents concerts, les darreres setmanes, es deu al fet «d'haver buscat estar molt actiu a les xarxes, fent per exemple alguns concerts en streaming durant el confinament. Vam fer la gira virtual sapolsacasanostra, en la qual el públic podia col·laborar amb taquilla inversa. Van ser quatre concerts curts des de diferents estances de les cases dels tres músics que actuaran a Vilafant: el primer concert va ser des del rebedor, el segon des de l'habitació, el tercer des del menjador i el quart des del terrat. «Aquests quatre concerts ens han donat molta visibilitat d'un espectacle que ara també s'adapta molt als formats que ens demanen».

Juanico parla de la generositat musical «que hem tingut els músics, ens ha encantat ser motor de l'entreteniment a les xarxes durant aquest confinament que ha estat molt llarg i esperem que ara hi hagi un retorn», però el que sí que és cert «és que la gent té moltes ganes que es facin coses, de tenir activitat social i també de tenir les emocions del directe, ens adonem de la necessitat que tenim de donar i de rebre i, a poc a poc, estem tornant a aquest camí». Actuar davant gent amb mascaretes es fa una mica estrany, diu l'artista, «però jo reconec somriures en ses ulls i això és una cosa que emociona moltíssim».