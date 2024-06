El trasllat del menjador social de Figueres, clau per a pacificar el barri de l’estació

Els veïns del barri de l’Estació de Figueres esperen amb candeletes que l’Ajuntament tanqui el menjador social del carrer Pompeu Fabra i el traslladi al camí vell de Vilatenim, a les instal·lacions de l’antic escorxador comarcal. La ubicació d’aquest espai, a tocar les estacions de tren convencional i d’autobusos, fa anys que genera molts conflictes per la presència de persones que protagonitzen aldarulls i baralles, algunes de les quals han acabat a ganivetades.

L’actual equip de Govern va prendre el compromís de treure el menjador social de l’edifici on també hi ha els serveis de Càritas. En una reunió recent amb els veïns, els va donar a conèixer l’estat de la qüestió.

El projecte segueix el seu curs

En el darrer ple municipal, celebrat dijous passat, el regidor socialista Alfons Martínez va demanar si ja hi havia data per al trasllat del servei davant d’una situació "cada vegada pitjor i que se surt de mare cada dia". L’alcalde, Jordi Masquef, va reconèixer que la convivència en el barri és difícil davant d’uns fets coneguts per tothom. El projecte de la instal·lació del menjador social a l’escorxador comarcal està aprovat i l’alcalde ha avançat que d’aquí a pocs dies el plec de clàusules per al concurs d’execució del projecte passarà per junta de govern com a pas previ a la seva licitació. "Estem complint els terminis que vam avançar als veïns. Un cop licitada l’obra hauria d’estar acabada en un mes i mig o dos", va afegir Masquef.

L’alcalde admet que "qui genera problemes són vells coneguts de la policia, gent amb problemes socials" i té clar que, a banda de la pacificació del barri, el trasllat "no pal·liarà" el tema de fons relacionat amb les problemàtiques d’aquestes persones.