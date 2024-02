L'Ajuntament de Figueres preveu traslladar el menjador social que actualment hi ha al barri de l'Estació a l'antic escorxador comarcal abans que acabi l'any. L'equip de govern espera poder abordar el projecte en junta de govern en les properes setmanes i que sigui una realitat el més aviat possible per acabar amb els problemes que provoca l'actual edifici de la plaça Sant Vicenç de Paül.