La cerimònia de comiat de Pere Padrosa omple l'església de Sant Pere de Figueres

El temple parroquial de Sant Pere de Figueres s'ha omplert, aquest dilluns 10 de juny, amb motiu de la cerimònia religiosa de comiat a l'empresari i col·leccionista Pere Padrosa Puignau (1934-2024). El rector i arxipreste mossèn Miquel Àngel Ferrés ha destacat els trets més rellevants del personatge, com a cap de família, empresari exemplar i col·leccionista insistent. D'ell ha dit que ha estat un home "singular", amb creences i il·lusions, sempre compartides al costat de la seva esposa, Margarita Pierre Mallol, amb la qual van celebrar seixanta-cinc anys de matrimoni mesos enrere.

A part de la família, entre els assistents hi havia una nodrida representació del món empresarial, del territori i vinguda des de diferents països europeus, a més de treballadors, amics i càrrecs i excàrrecs polítics figuerencs i empordanesos, entre ells el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Agustí Badosa, diversos regidors del Govern i l'exvicepresidenta del Parlament, Concepció Ferrer.

Un moment de la cerimònia de comiat amb la interenció dels nets / Santi Coll

Durant l'homilia, mossèn Miquel Àngel ha desgranat la biografia de Pere Padrosa, des del seu vessant empresarial i com a cofundador del Museu de la Tècnica de l'Empordà. A les acaballes de la missa, dos dels seus nets han parlat dels "valors" transmesos per un avi "capaç de mirar el futur sense oblidar el passat", amb anècdotes de la infantesa i sobre el gran volum de material, diaris i llibres acumulats al llarg dels anys per a preservar la història. Després, Pere Padrosa Pierre, en nom de la mare i dels seus germans, ha agraït la presència dels centenars de persones que han acudit a la cita o que, entre divendres i dissabte, van passar per la sala de vetlla del tanatori de la Funerària Vicens. Finalment, el cos del difunt ha estat dipositat al panteó familiar del cementiri de Figueres, on reposen els seus pares, Pere Padrosa Simón i Josefa Puignau Sibecas, fundadors de l'empresa centenària Grup Padrosa.