Joves emprenedors creen un vi d’autor a l'Alt Empordà

Els estudiants de l’Escola d’Hostaleria de Figueres han desenvolupat el seu propi vi d’autor amb la col·laboració del celler La Vinyeta de Mollet de Peralada. Aquest projecte, finançat per la Unió Europea i el Ministeri d’Educació, és el resultat d’un micro projecte d’emprenedoria amb l’objectiu de fomentar aquest esperit entre els alumnes dels Centres de Formació Professional.

Els estudiants van tenir l’oportunitat de presenciar i participar en tot el procés de creació d’un vi, des de les etapes inicials fins al servei al seu menú degustació. L’esforç dedicat a elaborar el Vi d’Escola Oh! va implicar tots els processos, des de la collita del raïm fins a la definició de l’estil, la varietat, l’envàs, el tanc i, fins i tot, el nom i l’etiqueta.

Primer, la cervesa i properament l'oli

Tot aquest treball va estar precedit per l’experiència prèvia de crear un producte distintiu, la Cervesa d’Escola Oh!, com es coneix ara. Amb la cervesa i el vi com a productes emblemàtics de l’escola, els alumnes estan preparats per continuar amb el seu compromís l’any vinent amb un nou projecte, sigui elaborar un vi blanc o un oli.

La professora Anna Doñate ha dirigit el treball dels estudiants de segon curs de Cuina i Serveis en el projecte de creació del vi, una iniciativa que ella descriu com «una experiència enriquidora en el marc de la formació professional». Aquesta col·laboració ha estat possible gràcies a la participació de l’empresa empordanesa La Vinyeta.

S’han produït al voltant de sis-centes ampolles d’aquest vi, que estaran disponibles per a tastar i adquirir a l’Escola d’Hostaleria de Figueres fins al pròxim curs. Aquest vi és de varietat carinyena, seleccionat per la seva autenticitat regional, ja que el raïm és autòcton de la DO Empordà, el qual confereix al vi una frescor i aromaticitat característiques, amb un subtil toc de fruita vermella.

L’objectiu és que els alumnes puguin col·laborar en projectes locals per tal d’establir una estreta relació amb les empreses de l’entorn i, alhora, treballar en equip per conèixer a fons els productes. Hem establert una relació de col·laboració amb el celler La Vinyeta, on els alumnes han participat activament en diverses fases del procés, des de la collita del raïm fins a la comprensió dels diferents tipus de vi, les seves característiques i preus.

Aquesta col·laboració ha donat com a resultat un vi novell, que ha estat embotellat amb rapidesa per tal de tenir-lo disponible per a ús educatiu a l’aula restaurant. Amb un subministrament suficient per a un curs, aquest vi pròpiament de l’escola serà utilitzat per a pràctiques de tast i servei al restaurant. Així doncs, cada projecte, des de la producció fins al consum, té una durada definida, proporcionant als alumnes una experiència completa i enriquidora.

Vi d'autor de l'Escola d'Hosteleria de Figueres amb el celler La Vinyeta. / Empordà

L’any passat, els alumnes van emprendre el seu primer projecte elaborant cervesa, amb la supervisió de la professora Anna Doñate, qui va coordinar el treball amb els estudiants de segon curs de Servei i Cuina. Aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de l’empresa empordanesa Limbik.

Durant el procés de creació de la cervesa, els alumnes van explorar ingredients i processos per obtenir una cervesa amb les qualitats desitjades: frescor, qualitat gastronòmica, plaer, diversió i sabor. Amb l’ajuda del dissenyador gràfic Sergi Segura, van desenvolupar l’etiqueta i la marca del producte. Van visitar la fàbrica per completar el procés de creació de la cervesa. Finalment, es van elaborar tres mil litres de cervesa, disponibles a l’Escola d’Hostaleria de Figueres fins a principis de curs.

Balanç positiu

Doñate fa un balanç molt positiu del contacte que al llarg del curs els alumnes tenen amb el món empresarial: fem gairebé una sortida per setmana a fàbriques, botigues o restaurants, són una manera efectiva d’integrar els estudiants en l’entorn laboral real. Aquestes experiències són essencials per al treball final de síntesi, on els alumnes han d’inventar i establir els seus propis negocis.

A més, aquestes sortides permeten als estudiants conèixer possibles proveïdors o clients, establint relacions que poden ser valuosos per al seu futur professional, considera el centre.