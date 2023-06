L’Escola d’Hostaleria de Figueres té la seva pròpia cervesa artesana, fruit d’un microprojecte emprenedor. Els alumnes van poder veure i viure el procés de crear una cervesa des de zero fins a servir-la en el seu menú degustació. Després de l’esforç d’elaborar un producte d’autor, la Cervesa d’escola Oh!, tal com s’anomena, i valorar el que costa fer-lo, ja estan preparats per emprendre l’any que ve en el sector del vi, amb un nou projecte.

La professora Anna Doñate va ser l’encarregada de treballar amb els alumnes de segon curs de Servei i Cuina en la creació de la cervesa, «una gran experiència en formació professional» remarca Doñate, i de la mà de l’empresa empordanesa Limbik: «Vam explicar els ingredients i processos d’elaboració de la cervesa i juntament amb els alumnes vam triar uns ingredients per fer una cervesa amb els següents adjectius; fresca, gastronòmica, agradable, divertida i bona. En les següents sessions i amb l’ajuda del dissenyador gràfic Sergi Segura vam exposar el procés creatiu d’una etiqueta i marca de producte. Es va triar un estil d’etiqueta i una alumna va fer els dibuixos». El següent pas va ser anar a la fàbrica per veure com era l’evolució de la cervesa dins del fermentador i van provar el procés complet de com es crea una cervesa des de zero. D’aquesta cervesa s’han elaborat tres mil litres i es pot trobar a la mateixa escola d’Hoteleria de Figueres.