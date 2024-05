Els infants de la ZER Empordà investiguen la pròpia identitat

Qui soc jo? Aquesta podria semblar una qüestió fàcil de respondre, però, si es comença a remoure quina és la identitat personal, la cultural o la biològica, la pregunta ja és més complexa. Tot i la dificultat, l’alumnat de les escoles de Cistella, Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia, Pont de Molins i Vilanant s’han atrevit a investigar-ho a través del projecte anual "Identitats". "Que les cinc comunitats educatives de la ZER Empordà fem el mateix ens dona una visió de conjunt i fa que remem cap a uns objectius compartits", exposa Maria Antònia Barceló, directora de la ZER Empordà.

Les cinc escoles es van trobar a l’Auditori dels Caputxins de Figueres per presentar els treballs elaborats durant tot el curs. Barceló explica que "donem molta importància a generar contextos d’alt valor comunicatiu i a la fase inicial sempre plantegem als nostres nens i nenes la pregunta de ‘per a què’ i ‘per qui’ pot ser interessant tot el que aprendran. A partir d’aquí anem proposant experts que ens poden ajudar a saber-ne més".

El primer trimestre van partir des del coneixement d’un mateix, de les emocions, de conèixer l’origen dels noms de cada infant, de la família i lligant-ho amb les llengües d’origen i de la cultura familiar i de la comunitat on viuen. Això va conduir a la comunitat de mitjans a endinsar-se en la cultura popular i a organitzar una festa major que se celebrarà a final de curs. A més, la comunitat de grans es va desplaçar fins al Parlament de Catalunya on van participar en comissions d’infància i educació per defensar "la necessitat i la singularitat de l’escola rural".

A partir del mes de gener, van començar a treballar la identitat biològica i la identitat de gènere, l’expressió de gènere i l’educació afectivosexual. En aquest punt, van comptar amb la col·laboració de Joan Martí, exalumne de l’escola de Pont de Molins i genetista de la UAB, el qual va llançar el repte de descobrir què ens fa iguals i què ens fa diferents. Aleshores "l’alumnat va iniciar un procés d’investigació científica que es materialitza a la mostra amb pòsters elaborats pels nens i nenes que busquen contestar aquesta pregunta", diu la directora de la ZER. Però aquest no fou l’únic expert que va participar en aquest projecte. L’artista navatenc Eudald de Juana va portar una escultura seva a les escoles.

En aquest mateix edifici, els assistents es van trobar amb un bressol al mig de l’entrada. Al seu voltant, hi van veure diferents ninos de drap elaborats per la comunitat de mitjans, els quals "tenien el desig d’aprendre a cosir". Primer van dibuixar com volien expressar la seva identitat, sobretot l’expressió de gènere, el vestuari, els colors i la forma. Aquest dibuix va donar pas a un patró i, finalment, a la part de costura. Ara, gràcies a la col·laboració de Dipsalut, aquests ninos arribaran a tots els nounats a través d’una capsa que s’entregarà als CAP de cada poble. En aquesta caixa, també hi haurà un fullet amb paraules amoroses escollides pels mateixos infants com: "dolç, carquinyoli i moixaines". Amb Dipsalut també van participar en el projecte "Sigues tu", per entendre la salut i el desenvolupament personal i social.

ZER Empordà

Les arts escèniques també han tingut un pes rellevant en el projecte "Identitats". Per una banda, amb el Campus Escola del Festival de Peralada han pogut participar en el taller "Reconnectem" a través del qual van crear una performance de la identitat íntima i de la construcció del propi cos. Però la posada en escena no queda només en això, sinó que també van crear un rap en català a través dels Serveis Educatius de l’Alt Empordà i la companyia Babaflow. El conjunt d’escolars de la comunitat de grans "van escriure la lletra, ens han ajudat amb la música i el ritme i hem gravat un videoclip, també tot emmarcat en el missatge del dret a tenir una identitat, a escollir el gènere lliurement i el dret a ser cuidat i a aprendre".

Tots aquests productes es van poder veure als Caputxins de Figueres en una exposició que va comptar amb uns 500 assistents. Molts dels quals van poder participar en un plafó situat a l’exterior que fou elaborat per la comunitat de petits en el qual cadascú havia de marcar amb fil de llana uns ítems d’identitat escollits pels mitjans i els grans. Maria Antònia Barceló afirma que "volem que els nens i les nenes tinguin espais comunicatius de rellevància on poder fer valer el seu aprenentatge i que se’ls reconegui com a ciutadans de ple dret i tenir clar que també són capaços d’ensenyar-nos coses a nosaltres".