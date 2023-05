Els nens i les nenes de la ZER Empordà van sortir del Teatre Municipal El Jardí de Figueres pel mig d’un llarg passadís de familiars i amics. I no és per menys, ja que el passat dimecres 17 de maig van presentar-hi un projecte que han estat preparant des del mes de gener i que porta per títol: ‘Camins. La ruta dels sentits’. «L’objectiu és l’arrelament, el vincle i el coneixement profund del territori perquè, tal com es diu, només tenint un coneixement profund del lloc on vius el podràs estimar», exposa Maria Antònia Barceló, directora de l’escola de Pont de Molins i de la Zona Escolar Rural Empordà.

A través d’aquest projecte, aquesta ZER, formada per les escoles de Cistella, Garrigàs, Vilanant, Palau de Santa Eulàlia i Pont de Molins, també ha buscat «convertir els infants en agents actius del lloc on viuen», ja que els seus alumnes «van rebre l’encàrrec directe dels ajuntaments de cada poble de posar en valor o recuperar un camí del municipi», diu Barceló. A partir d’aquesta proposta, van ser els docents els que es van encarregar «d’anar vehiculant i estirant la motivació de l’alumnat i mirant de fer créixer la consciència del repte, plantejant les preguntes què vol dir posar en valor?, què vol dir recuperar?, i què necessitarem per fer-ho?», explica la directora de la ZER, la qual afegeix que «és partir d’aquesta última pregunta d’on sorgiran els aprenentatges més essencials que volem que passi a l’escola que són els de coneixement del medi». Cinc camins, cinc sentits Cada escola s’ha encarregat d’investigar un camí i ho han fet de maneres diferents. Cada centre va iniciar la seva investigació a través d’un sentit diferent el qual els ha guiat a anar desenvolupant l’aprenentatge científic i la descoberta natural de la flora, la fauna, la geologia i la història. L’escola de Cistella ha treballat l’antic camí de Cistella a Vilaritg fixant-se en l’olfacte, la de Garrigàs ha estudiat el camí de la baixada de la Font a través del tacte, la de Palau de Santa Eulàlia ha investigat l’itinerari de les abelles tenint en compte el sentit del gust, el col·legi de Pont de Molins s’ha centrat en el camí dels Tramonts a partir de l’oïda i l’escola de Vilanant ha fet recerca sobre l’antic camí de Vilanant a Lladó centrant-se en la vista. Per dur a terme les diferents investigacions han comptat amb la participació d’experts. En el cas de Cistella van tenir la participació de persones de l’ONCE perquè «es va creure que si hi anaven persones invidents els podien ajudar a percebre les olors del camí amb més profunditat», o la col·laboració d’un zoòleg a la de Pont de Molins, entre d’altres. A més, també hi han participat diferents veïns i veïnes, com és el cas de Garrigàs, els quals van explicar i ensenyar als infants com es rentava la roba al rentador i també van elaborar sabó. Maria Antònia Barceló afirma que «no té res a veure tot el que ha après aquesta mainada amb el projecte, comparat amb el que haurien après amb un llibre de coneixement del medi». El producte final Tota aquesta feina ha quedat reflectida en diferents productes finals. El primer dels quals és un fulletó en el qual s’inclouen els cinc camins acompanyats d’informació gràfica (dibuixada i fotografiada) i d’uns codis QR. El segon producte final és un conjunt de peces cinematogràfiques realitzades pels infants gràcies a la participació de la ZER Empordà en el programa ‘Petit Cinema en Curs’ de l’entitat A Bao A Qu. Aquestes peces compten amb fotografies fetes pels alumnes i enregistraments sonors que descriuen el camí treballat així com el propi so d’aquests cinc espais. «Vam creure que un projecte amb un abast tan gran i amb tanta gent implicada s’havia de presentar en un lloc com el teatre», diu Barceló. És per això que tots aquests productes finals es van donar a conèixer al Teatre El Jardí. A més, en aquest escenari es posà en escena una part més artística del projecte en el qual a través de l’expressió corporal i la música es van representar els diferents camins. Aquesta representació va acabar amb els 115 alumnes i els 20 docents cantant les cançons Camins i L’Empordà, de Sopa de Cabra, amb la sorpresa que entre tots ells hi havia Gerard Quintana, el cantant d’aquesta formació. A això, cal sumar-hi que la primera quinzena de juny es farà una posada en comú entre centres i els alumnes compartiran les investigacions fetes a cada camí mentre els recorren plegats. D’aquesta manera, tal com diu la directora de la ZER: «fem territori, l’exterior entra dins de l’escola i fem valdre la paraula dels infants i la seva visió del món».