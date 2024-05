Presenten al·legacions consensuades contra el nou parc eòlic projectat a l'Empordà, el Muntanyeta

El projecte de parc eòlic Muntanyeta, el qual afecta els municipis d’Albons, Bellcaire d’Empordà, Garrigoles, la Tallada d’Empordà, Ventalló i Viladamat, ha finalitzat el període per presentar al·legacions. "Tots els ajuntaments afectats vam consensuar les al·legacions, adaptant-les a la normativa urbanística de cada municipi i amb unes conclusions comunes, on especifiquem que estem d’acord en implementar energies renovables, però tenint en compte la veu de la gent que viu a la zona i els ajuntaments", explica l’alcaldessa de Viladamat, Dolors Pons.

Els municipis afectats per aquest parc van aprofitar el període d’exposició pública del projecte per celebrar reunions amb els veïns amb l’objectiu de poder explicar els posicionaments de les administracions locals davant del promotor.

El Muntanyeta

El parc eòlic PE Muntanyeta està promogut per Normawind SL. Projecta un total de sis aerogeneradors, tres dels quals s'instal·larien a Viladamat i un a Ventalló. Els promotors asseguren que "l’emplaçament escollit és idoni, tant pel que fa a la minimització de l’impacte ambiental com per la disponibilitat de recurs eòlic elevat que permetrà l’aportació d’energia neta a una zona on hi ha molt poca generació elèctrica neta". A més, consideren que les comarques gironines tenen alguns parcs autoritzats al sector pirenaic, "si bé cap en actual servei".

L’abast del projecte preveu l’estudi de les instal·lacions per a l’adequació de camins existents i la construcció dels nous per permetre l’accés de la maquinària necessària per a la construcció i el manteniment del parc. A més, contempla l’estudi de les plataformes de muntatge per instal·lar les grues necessàries per a l’hissat dels aerogeneradors; les línies elèctriques subterrànies d’interconnexió dels aerogeneradors i fins a la subestació del parc, i una línia aèria/soterrada d’evacuació fins a la SET Bellcaire.

Els sis aerogeneradors previstos tindrien 6 MW de potència nominal, de manera que l’exalcalde de Ventalló i actual regidor de Conservació i manteniment de camins rurals i de muntanya, Joan Albert Teixidor, afirmava fa unes setmanes a l'EMPORDÀ que "seria el parc eòlic de més potència que hi hauria a Espanya". Per la seva banda, l’actual alcaldessa, Mei Costa, subratllava que la muntanya del Puig Segalar patiria un impacte visual terrible, "ja que els que s’instal·larien serien molins més alts que la muntanya".

Davant d’aquest panorama, el consistori de Ventalló ha determinat fer un estudi sobre si hi ha suficient tramuntana en aquest espai per merèixer aquest parc.