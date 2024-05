Fan un taller de destil·lació de plantes medicinals als horts comunitaris de Castelló d'Empúries

Des del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, s’ha posat en marxa per tercer any consecutiu, el cicle de tallers La primavera als horts, que es desenvolupa als Horts Comunitaris i Ecològics del municipi. Amb l’objectiu d’incloure activitats d’interès general per fomentar el creixement i el benestar dels participants l’edició del cicle continua aquest dissabte amb un Taller de destil·lació de plantes medicinals a càrrec de Sara Camps, tècnica agrícola de 5 a 7 de la tarda. Mentre duri el procés els participants elaboraran una pasta dental amb productes naturals.

Taller posposat

Dissabte passat s’havia programat dins el cicle un Taller de geoteràpia amb argila, a càrrec de Cote Framis, de l’Associació Sanamolls, que es va posposar a causa del mal temps.